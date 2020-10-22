10月國內經濟好消息不斷，從月初開始，國內黃金週各名勝景點均人頭湧湧，自年頭已開始禁足的民眾好像是把抑壓已久的旅遊消費意欲在黃金週爆發，再加上國慶中央宣佈的政策和發展方向更令市場一片歡騰。

從數據上看，國內旅遊在10月1日至8日的黃金週期間大幅回升，約6.37億國內遊客（約去年同期遊客的78%）總共消費了約4,670億元人民幣（688億美元）。這相當於中國GDP的0.5%。同時，在零售額連續按年下跌了五個月後，在8月出現0.5%的正增長，數字令人鼓舞。雖然消費的復甦不是在社會所有的階層都普及。隨著中國經濟及龐大的人口朝著疫情前的生活方式齊進，中國國內經濟的復甦和企業的盈利前景將會持續。受惠於這種復甦和被抑壓的消費傾向，主要行業將是以國內消費者服務或應付出口需求的企業。而我們預期受惠的主要行業將是以國內消費者服務或應付出口需求的企業，包括電子商務生態系統﹑新經濟業務﹑大型銀行﹑保險公司﹑建築服務﹑科技組件和製造業。我們還對非必需奢侈品﹑休閒活動和消費者服務具正面的看法。

我們對中國股票維持正面的看法，因為這些國內企業大部分收入和盈利均來自國內業務。隨著國內的民眾生活顯示出正常化和有加快步伐的跡象，我們相信，槓鈴策略增長型資產的中國股票部份將保持出色的表現。