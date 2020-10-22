【零售寒冬】海港城疫市簽71間新租戶　吸國際品牌谷本地消費？

本港零售市道步入寒冬多時，受疫情衝擊，商場人頭湧湧的情境甚為罕見。失去訪港遊客，海港城重新聚焦本地市場，疫市加入71間新商戶。

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據《Inside Retail》報道，受去年的社會運動及今年的新冠肺炎疫情影響，海港城4月時有超過52個品牌撤出商場，當中包括Valention、Gap及Tiffany & Co。隨著疫情爆發，海港城需要主力發展本地消費市場，並更改租戶組合。

報道指，海港城指，現正招攬不同品牌進駐，希望可以提升場內人流及生意。該商場亦因而簽下71間新商戶，有18間是餐廳，其餘53間是零售商。當中亦有國際品牌首次登陸香港，包括法國珠寶品牌Messika、法國皮具Beracamy及意大利鞋履Gianvito Rossi。

同時，亦有品牌決定在海港城開設旗艦店，如Alexander McQueen及Lululemon等。Mayling、Senses及香水品牌Kilian Paris亦首次進駐該商場。

新店鋪一覽

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責任編輯：葉泳珊