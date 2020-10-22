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DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位

科技 19:00 2020/10/22

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法國著名評測機構DxOMark日前宣佈，將會推出手機屏幕評分測試，向大眾定期公佈新推出手機屏幕的得分。

繼相機效能和聲效質素評分後，法國著名評測機構DxOMark日前宣佈，將會推出手機屏幕評分測試，向大眾定期公佈新推出手機屏幕的得分。DxOMark的屏幕評分將涉及400 多項客觀測試，以及超過20小時的主觀體驗測試，並分為6個項目評分。

【iPhone 12實測】iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱　一度盛傳 Touch ID 回歸係點解？

DxOMark認為，現時手機廠商公佈的屏幕尺寸、解像度、更新率和所採用的技術，無法給予消費者屏幕質素的資訊，冀以用戶角度出發，測試每部手機屏幕的質素。其測試標準將分為6個類別，包括：易讀性、色彩、影片、動態、觸控和人為瑕疵。有別於其他屏幕評分機構，DxOMark會加入由工程師作出的主觀體驗評分，在手機上進行超過20小時的知覺測試，令測試更人性化和貼近實際使用場景。

此外，DxOMark 亦同時公佈首批9款手機屏幕評分，現時排名三甲的分別為 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G、OnePlus 8 Pro 和Samsung Galaxy S20 Ultra 5G。

DxOMark公佈首批9款手機屏幕評分，現時排名第一的是Galaxy Note20 Ultra 5G，得分為89分。（Dxomark網站圖片）

詳情可參閱下表：

手機型號 評分
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 89
OnePlus 8 Pro 88
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 87
Apple iPhone 11 Pro Max 84
TCL 10 Pro 83
OPPO Find X2 Pro 76
小米 10 Ultra 73
ASUS ROG Phone 3 70
Black Shark 3 Pro 61

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責任編輯：施雯雯

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