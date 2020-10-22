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【泰國示威】被示威者促3日內下台 總理巴育讓步撤緊急狀態令

環球社會熱點 14:43 2020/10/22

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【泰國示威】被示威者促3日內下台 總理巴育讓步撤緊急狀態令

泰國經歷連日示威，泰國群眾要求改革君主立憲制，削減泰王權力。泰國示威者周三上街要求，泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）在三日內下台。巴育為令局勢降溫，周四宣布在當地時間下午12時解除曼谷的緊急狀態令。

巴育在當地時間周三晚上發表電視講話，表示會自己會踏出令局勢降溫的第一步，倘曼谷沒有出現暴力事件，會解除曼谷的緊急狀態令。

泰國王室支持者也上街 曾跟民主示威者推撞【多圖】 【下一頁】

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不過，巴育的講話似乎未令示威者滿意，大批示威者周三前往總理府示威，並向巴育送出要求他3日內下台的信件。

泰國政府周四宣布，在當地時間下午12時解除曼谷的緊急狀態令。泰國政府發表聲明指，導致宣布緊急狀態的暴力狀況已得到緩解，政府官員和國家機構亦可以執行常規法律，故決定解除曼谷的緊急狀態令。

巴育上周四清晨宣布曼谷進入緊急狀態，禁止進行5人以上的集會，傳媒報道亦受限，禁止作出會引起恐懼、刻意扭曲資訊、誤導，危害國家安全的報道，當局並有權禁止民眾進入任何區域。不過，即使頒布緊急狀態，仍然無阻大批泰國民眾上街。

另外，泰國一名示威領袖在被捕一日後獲釋。獲釋的為25歲的Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon，她向記者表示，法院認為對她的控罪並不嚴重，加上她需要上學及考試，故准許她毋須擔保外出。

責任編輯：林嘉莉

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