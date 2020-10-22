【新冠檢測】英國希斯路機場即場新冠檢測 香港也認可

▲ 倫敦希斯路機場推出即場新冠肺炎病毒檢測，為使用香港也認可的LAMP（環介導等溫擴增）檢測。

新冠肺炎疫情全球大流行，香港政府將英國列為高風險地區，要求英國來港旅客需持新冠肺炎病毒檢測陰性證明。倫敦希斯路機場推出即場新冠檢測，使用LAMP（環介導等溫擴增）技術，香港也認可LAMP檢測。

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希斯路機場（Heathrow Airport）周二（20日）起設付費新冠肺炎檢測服務，當日由希斯路機場飛往香港和意大利的旅客，為首批使用檢測服務的旅客。

檢測使用LAMP（環介導等溫擴增）技術，無須將測試樣本運送至實驗室，靈敏度雖然稍低於聚合酶連鎖反應（PCR）測試，但可於一小時内取得結果。英國《每日郵報》更稱，檢測只需約20分鐘的時間就可取得結果。

希斯路機場提供的檢測服務詳情如下：

檢測費用為80英鎊（約805港元）;

旅客可於機場2號及5號客運大樓購買唾液拭子採樣;

旅客需事先經網上預約進行檢測;

檢測服務僅適用於離境旅客;

目前只為前往香港和意大利的旅客提供服務;

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香港政府要求來自高風險地區旅客入境前必須進行新冠病毒核酸檢測，檢測樣本要在起飛前72小時內取樣。根據政府網站，LAMP為政府認可的新冠病毒核酸檢測，至於抗原檢測和抗體檢測則不被接納。

即使香港政府認可LAMP檢測，持希斯路機場新冠檢測陰性結果的旅客入境香港後，仍要前往已預約的酒店接受14天強制檢疫。

責任編輯：鄭錦玲