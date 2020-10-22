【港股追蹤】新能源車續成國策重點 比亞迪股份再創新高

汽車股近期受銷售數據好轉支持，整個板塊股價都表現穩定，官方今日預測，行業產銷明年有望重拾正增長，相信可進一步支持車股。當局表明發展重點將繼續為新能源汽車，行業龍頭比亞迪股份（01211）受消息刺激，今早再升超過3%，高見146.6元，再創歷史新高。

消息指，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示，據行業機構預測，第四季度內地商用車受投資拉動影響，將繼續保持快速增長，乘用車在相關消費政策帶動下，也將保持一定的增長。

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他指出，機構預測今年全年汽車產銷按年跌幅約3%，總銷量接近2,500萬輛。但預計明年內地汽車有望恢復正增長，目前汽車發展的重點繼續是新能源汽車。

內地乘用車市場信息聯席會（乘聯會）昨日公布周度分析數據顯示，內10月第三周乘用車日均零售達5.3萬輛，按年增長18%，總結首三周，日均零售亦達4.2萬輛，按年上升16%，反映「金九銀十」對汽車銷售確實有助力。

該會預計，第四季度汽車銷售按年增速將維持在6%左右，將稍低於第三季的8%。

此外，比亞迪股份本周更獲中國汽車工業協會，列入第三批新能源汽車下鄉的車企名單。公司昨日亦公布，旗下子公司與日野自動車株式會社簽署合資協議，擬分別出資50%，明年在內地設立合資公司，開發純電動商用車及電動車零部件，計劃在2025年前推出日野品牌的純電動商用車。

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記者：葉志偉