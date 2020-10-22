【加密貨幣】PayPal 明年起接受加密貨幣支付　

▲ PayPal日前宣佈，從明年初開始，將允許用戶在平台上購買、銷售及持有比特幣（bitcoin）及其他加密貨幣。

美國第三方支付平台PayPal、蘋果Apple Pay以及其他在線支付平台，一直都嘗試推動消費者轉向移動支付。PayPal日前宣佈，從明年初開始，將允許用戶在平台上購買、銷售及持有比特幣（bitcoin）及其他加密貨幣。PayPal用戶最早可於2021年初，於2,600個批發商利用加密貨幣購物。

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據路透社報道，PayPal表示，美國用戶在未來幾周內，可透過加密貨幣支付，當中包括有比特幣（bitcoin）、以太幣（Ether）、比特幣現金（Bitcoin Cash）及萊特幣（Litecoin）等，並預計在明年上半年拓展至其他國家及旗下的平台Venmo。PayPal又指，雖然現時可接受加密貨幣支付，惟支付後將以美元結算，因此收受一方並不會收到加密貨幣。

報道指，雖然PayPal並非首間接受加密貨幣的支付平台，但是其規模龐大，現時全球擁有逾3.4億個活躍用戶，僅今年第2季處理的付款交易就達到2,220億美元（約港幣1.7萬億元）。

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PayPal主席Dan Schulman表示，貨幣轉向數碼形式是無可避免，希望此舉可激勵全球使用虛擬貨幣，並為各國央行及企業可能建立的數碼貨幣網絡作好準備。而在PayPal使用加密貨幣的交易將以法定貨幣結算，意味批發商將不會收到加密貨幣。

責任編輯：施雯雯