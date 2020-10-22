【美國大選】特朗普反擊 嘲奧巴馬撐拜登姍姍來遲

▲ 特朗普嘲奧巴馬撐拜登姍姍來遲，又自信認為，奧巴馬出場不會影響自己的選情。

距離11月3日的美國大選尚餘不到兩周，奧巴馬首次現身為民主黨候選人拜登站台，攻擊爭取連任的總統特朗普。隨後特朗普馬上反擊，嘲奧巴馬至今才首次現身撐拜登姍姍來遲，又自信認為，四年前已拆奧巴馬台，即使今年奧巴馬替拜登造勢，對自己的選情也影響不大。

周三（21日），奧巴馬首次現身，在費城為拜登站台，炮轟特朗普繼承「史上最高就業率」（longest streak of job growth in American history），卻親手摧毀（messed it up）。

隨後，特朗普就在北卡羅來納州的加斯托尼亞舉行拉票活動，馬上反駁。霍士新聞報道，特朗普當時分享一段跟下屬的對話，嘲奧巴馬公開撐拜登姍姍來遲（took forever），又指奧巴馬為拜登助選，對他反而是好消息。

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特朗普說，下屬擔心奧巴馬為拜登助選的攻勢會影響選情，他卻不以為然，反而認為奧巴馬出場，對他來說是好消息：

沒有人比奧巴馬更支持狡猾的（Crooked）希拉莉了。他當時一塌糊塗。（There is nobody that campaigned harder for 'Crooked' Hillary Clinton than Obama. He was all over the place.”）

他又回顧上屆大選，奧巴馬為希拉莉助選時，說過的話：

他（奧巴馬）說，我不會成為總統。此前，他曾言，我不會競選，但我參選了；然後他說，我不會得到提名，然後我做到了；他再說，我不會成為總統，但我贏了。大選當晚比希拉莉更傷心的，恐怕只有奧巴馬了吧。 （“He said ‘he will not be our president.’ Before that, he said ‘he will not run.’ Then I ran. Then he said, ‘he will not get the nomination.’ Then I got the nomination. Then he said, ‘he will not be our president.’ Then I won,” Trump added. “The only one more unhappy than Crooked Hillary that night was Barack Hussein Obama.”）

特朗普也不忘攻擊拜登，稱他為腐敗的政客，又多次宣稱，若拜登勝出，中國將會主理美國。

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責任編輯：葉芷樺