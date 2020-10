【美國大選】特朗普反擊 嘲奧巴馬撐拜登姍姍來遲

距離11月3日的美國大選尚餘不到兩周,奧巴馬首次現身為民主黨候選人拜登站台,攻擊爭取連任的總統特朗普。隨後特朗普馬上反擊,嘲奧巴馬至今才首次現身撐拜登姍姍來遲,又自信認為,四年前已拆奧巴馬台,即使今年奧巴馬替拜登造勢,對自己的選情也影響不大。

周三(21日),奧巴馬首次現身,在費城為拜登站台,炮轟特朗普繼承「史上最高就業率」(longest streak of job growth in American history),卻親手摧毀(messed it up)。

隨後,特朗普就在北卡羅來納州的加斯托尼亞舉行拉票活動,馬上反駁。霍士新聞報道,特朗普當時分享一段跟下屬的對話,嘲奧巴馬公開撐拜登姍姍來遲(took forever),又指奧巴馬為拜登助選,對他反而是好消息。

特朗普說,下屬擔心奧巴馬為拜登助選的攻勢會影響選情,他卻不以為然,反而認為奧巴馬出場,對他來說是好消息:

他又回顧上屆大選,奧巴馬為希拉莉助選時,說過的話:

他(奧巴馬)說,我不會成為總統。此前,他曾言,我不會競選,但我參選了;然後他說,我不會得到提名,然後我做到了;他再說,我不會成為總統,但我贏了。大選當晚比希拉莉更傷心的,恐怕只有奧巴馬了吧。

(“He said ‘he will not be our president.’ Before that, he said ‘he will not run.’ Then I ran. Then he said, ‘he will not get the nomination.’ Then I got the nomination. Then he said, ‘he will not be our president.’ Then I won,” Trump added. “The only one more unhappy than Crooked Hillary that night was Barack Hussein Obama.”)