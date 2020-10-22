【螞蟻上市】IFR：螞蟻集團估值升至3800至4610億美元

▲ 【螞蟻上市】螞蟻集團估值升至3800至4610億美元

據路透旗下IFR報道，最新的報告顯示阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的估值提升至3,800至4,610億美元， 螞蟻今年淨利潤可望按年升141%至433億元人民幣（約65億美元）。外電此前報道，因需求強勁，螞蟻集團將其IPO估值進一步上調至2800億美元。

螞蟻資料一覽



















螞蟻招股撞着iBond認購，認購攻略見 【下一頁】

螞蟻今日開始對規模高達350億美元的A股和H股IPO進行上市前營銷。阿里巴巴公布，螞蟻集團將分別發行16.707億股A股及H股 ，佔擴大後股本11%，而且設15%超額配股權。

有關報告由聯席全球協調人瑞信撰寫，該行指出，目前阿里巴巴、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 及拼多多平均市盈增長率（PEG）為1.2倍，低於亞馬遜、Google、Facebook全球龍頭的1.6倍。瑞信相信，螞蟻市盈增長率可達1.2倍至1.4倍。假設螞蟻2020年至2022年的年複合增長率達32%，螞蟻的目標市盈率可達38倍至45倍。

阿里巴巴認購近4成半A股發行股份【下一頁】

瑞信又指，數字金融技術服務將是螞蟻未來收入的主要動力。 該行預測，螞蟻的淨利潤在2021年將再增長30%至560億人民幣；2022年將增長34%，至750億人民幣。

另外，螞蟻IPO加入了10個新的聯席賬簿管理人。

相關文章：

【螞蟻IPO】螞蟻集團井賢楝的公開信

【螞蟻上市】螞蟻集團井賢棟：我們「因小而美」 螞蟻非金融機構

螞蟻IPO相關文章

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：吳敏芳