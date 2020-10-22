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【港股追蹤】內銀股當旺 招行繼續跑贏同業

股樓投資 13:35 2020/10/22

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內銀股近期表現神勇，板塊多隻股份由低位反彈超過10%甚至更多，但普遍股價只是回到8月中，公布中期業績前的水平。惟招商銀行（03968）表現繼續跑贏行業，年內錄得近10%升幅，已遠勝港股和其他內銀股。內銀股今日（22日）早市再次抽升，招行亦不例外，升逾2%，高見43.85元，創2006年上市後的新高。

內地早前有消息指，監管當局或放寬大型銀行第三季的「讓利」幅度，市場憧憬內銀季度業績有機會好轉。內地人民銀行行長易綱在2020金融街論壇上表示，穩健的貨幣政策取得積極成效，貨幣信貸和社會融資規模合理增長，有力支持經濟穩步恢復。

【港股追蹤】中移動績後反彈 帶動三大電訊商齊齊升，詳情請按見下頁

他又指出，9月CPI按年漲幅為1.7%。金融管理部門通過深化貸款市場報價利率（LPR）改革促進降低貸款利率、實施兩項直達貨幣政策工具、減少收費等方式，推動金融部門向實體經濟讓利。據估算，截至9月末，已實現讓利超過1.1萬億元人民幣。預計隨著各項政策措施效果進一步體現，全年可實現讓利1.5萬億元人民幣目標。顯示當局已控制好讓利幅度，對板塊有利。

此外，大行摩根士丹利亦表示，9月份內地社會融資增速加快至按年增長13.5%，主要由政府發行債券、長期企業債，以及家庭信貸增加所帶動，相信可支持內銀核心業務的股本回報。給予四大國有銀行「增持」評級，其中招商銀行更獲該行大幅提升目標價，由49.2元，上調至55.7元，以現價計，仍有超過25%的潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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