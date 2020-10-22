【糧食安全】 今年首三季中國糧食豐收　豬肉價格料進入下跌周期

▲ 今年首三季中國糧食豐收，豬肉價格料進入下跌周期。

中國農業農村部指，今年首三季農業農村經濟保持向好，糧食有望豐收，產量達到歷史最好水平。早前受非洲豬瘟及疫情影響，生豬價格居高不下，中國農業農村部指，生豬生產恢復好於預期，前三季新建投產1.25萬個規模豬場、1.34萬個空欄規模豬場。

今年9月底，全國生豬存欄量達到3.7億，連續8個月增長，為2017年底水平的84%。中國農業農村部指有信心今年全年生豬產能大致恢復到接近常年水平的目標。隨著生豬供應正常化，以及首三季進口豬肉量按年增長132.2%，豬肉市場價格開始回落，在9月底，豬肉價格已經連續下跌7個星期，10月初全國集貿市場豬肉價格回落至每公司50.56元人民幣，較2月高位下跌近9元人民幣。

中國農業農村部預計，直到明年元旦及春節期間，豬肉價應量按年增加30%，價格料較今年同期下跌，不會再出現豬肉價格大幅上漲的情況。淅商證券分析指，9月中旬以來豬價持續回落，豬周期已進入下行通道。

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編輯：謝克迪