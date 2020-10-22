【信和商場優惠】信和商場推網上購劵平台　兼每日Facebook直播推低至24折產品（附優惠一覽）

▲ 信和集團旗下8大商場將於10月28日至11月11日期間，推出「日日Jetso日日Live」活動。（信和集團提供圖片）

臨近「11.11」，信和集團旗下8大商場即將推出「日日Jetso日日Live」活動，打造全新網上平台，並聯同逾300間商戶，一連3個星期三以11折發售$50商戶電子現金券，即買即用。而其中三大商場更會一連15日，輪流於晚上7時正舉行Facebook直播銷售活動，憑預售証到商戶即可以低至24折的優惠價購買不同類型貨品。

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由10月28日至11月11日期間，大家可於每個星期三下午1時30分登入「日日Jetso」網上購劵平台，以11折($5.5)搶各大商場，逾300間商戶的$50電子現金券，顧客成功於網上平台購買後，可直接到商戶使用該電子現金券。而其中三大商場，屯門市廣場、奧海城及荃新天地更會輪流於每日晚上7時Facebook網上直播銷售，並於節目中提供皇牌產品之預售証購買連結，部份更低至24折。

活動直播期間將會有不同的限量精選貨品，當中包括：以HK$468搶購於奧海城MUJI的可摺式軟身行李箱(原價$780) ；以$630搶購於奧海城New Balance的男裝休閒運動鞋996(原價$899)；以$379搶購於屯門市廣場GigaSports的adidas男裝/女裝運動外套(原價$799)；以$1,715.5搶購於荃新天地六福珠寶的「黑鳳梨」18K金項鏈(原價約$2,290)。

11月11日壓軸加碼優惠貨品

另外，於11月11日「雙11」當晚9時正，奧海城Facebook將會有壓軸「11.11終極瘋搶」網上直播活動，加碼增設超級瘋搶潮流熱賣商品。S⁺ REWARDS會員可以$11搶購大熱貨品的換領名額，包括DYSON HD03 Supersonic 風筒(價值$3,380)、DYSON AirwrapComplete頭髮造型器(價值$4,280)、OGAWA 2滿足(價值$7,980)、STAUB 24cm圓形燉鍋 (價值$3,599)及Le Creuset 20cm圓形燉鍋(價值$2,988)等。

信和：料活動期間商戶生意額增20%

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，疫情下，消費者消費模式有所轉變，網上購物成為消費大趨勢。適逢「11.11」將至，信和集團旗下8大商場將會利用線上電子現金券銷售，帶動線下商場人流及消費，促進線上及線下之間的融合。由於商戶現金券有效期至年底，她期望，是次活動能進一步帶動商戶第四季的生意，預計整個活動期間平均生意額將比9月份上升20%。

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責任編輯: 蘇穎琪