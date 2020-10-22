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【歐洲第二波疫情】德國失守新增確診首破萬 衛生部長也中招

環球社會熱點 13:08 2020/10/22

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統領德國防疫工作的衛生部長施潘（Jens Spahn）亦中招。

新型冠狀病毒疫情肆虐，歐洲中抗疫成績相對較佳的德國亦失守，單日新增確診人數亦首度突破1萬，創新高，累計確診個案增至39萬。疫情殺入政界高層，統領防疫工作的衛生部長施潘（Jens Spahn）亦中招。

【新冠疫苗】巴西總統指不買中國製疫苗 稱不做「白老鼠」【下一頁】

【新冠疫苗】巴西有測試者死亡 牛津指仍安全將繼續測試【下一頁】

德國羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute）數據顯示，當地周三新增1.1萬宗確診，較前一日的7830完大幅上升，超越周二創下的約8500宗紀錄，累計確診人數增至39.2萬。

綜觀歐洲疫情，德國已是相對較佳，法國及西班牙的累計確診個案已達約100萬宗，英國及法國單日新增確診均達2.6萬宗。隨着冬天臨近，天氣變涼，德國疫情亦明顯變差，政界警告若情況無改善，可能要採取更嚴厲社交隔離。

疫情並在德國政界蔓延，40歲的衛生部長施潘證實對新冠病毒呈陽性反應，出現類似感冒的病徵，正接受隔離。

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據了解，施潘證實確診前不久曾參與內閣會議，但與會人士不會因施潘染疫接受隔離。德國政府發言人解釋，自疫情爆發開始，內閣會議場地已轉換，新會議地點使用一張巨型圓桌，與會者之間保持充分距離，並有嚴格防疫措施，故隔離並非必須。

責任編輯：林建忠

疫情 德國 歐洲 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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