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【港股追蹤】昨急升一成　今遭花旗唱淡　聯通股價跌番一成打回原形

股樓投資 13:11 2020/10/22

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聯通(00762)昨(21日)股價抽高11.1%後，公司昨收市後公布第三季盈利升10.2%，但今早股價急吐，截至中午跌9.8%報5.42元。花旗發表報告表示，聯通公布今年第三季純利33億元人民幣低於市場預期，主要是來自固網業務服務收入較預期低。

該行指，聯通第三季EBITDA利潤率32.3%，對比今年上半年32.9%，指EBITDA利潤率保持定，基於5G快速推進，公司第三季旗下網絡營運成本按年升8.6%。

花旗預計，聯通今年第四季可受惠於移動業務ARPU進一步復甦所推動，料本季收入將實現良好增長，由於5G網絡的增強以及數字化和智能化轉型需求的增長，推動工業互聯網業務發展勢頭呈強勁，公司通過與中電信(00728) 共享5G網絡，以實現成本協同效應，可以改善收益增長前景，該行仍然維持聯通「買入」評級及目標價7.6元。

 

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