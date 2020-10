巴西疫情持續之際,巴西衛生部早前指,會購買中國製新冠疫苗,以讓巴西民眾接種。不過,巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)卻轉口風指,不會購買中國製的新冠疫苗,並指巴西民眾不願做任何人的「白老鼠」。

巴西衛生部部長帕祖埃洛(Eduardo Pazuello)周二指,巴西會購買4,600萬劑由中國北京科興生物公司生產的新冠疫苗,以讓巴西民眾接種。

巴西衛生部計劃在明年1月起安排民眾接種,惟此計劃需先獲巴西監管部門許可。

不過,博索納羅周三則指,此款中國製的疫苗未完成測試,巴西政府不會購買,並稱「巴西人民不會是任何人的白老鼠」(The Brazilian people will not be anyone's guinea pig)。

