【美股焦點】Tesla業績勝預期　實現連續5季度盈利　大行分析師點睇？

全球最高市值汽車龍頭股Tesla（TSLA）周三（21日）收市後放榜，宣布上季度盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙。業績勝預期的同時，連續五個季度實現盈利，周四（22日）開市前，公司股價報443.15美元，漲4.85%。自3月18日低位以來，特斯拉股價累計大漲4.85倍，可謂市場熱門的強勢股。

根據公司財報顯示，截至9月30日的三個月內，公司營收87.7億美元，按年升39%，勝市場預期；盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙，較預期的57美仙為高。另外，Tesla重申今年交付50萬輛車的目標，稍早前公司曾公布第3季創紀錄交付近14萬量汽車，這意味著第四季度，公司仍需交付逾18萬量汽車，能否達成主要取決於上海超級工廠的Model Y產量增長，以及在物流和交付效率方面的改善。

Tesla公布第三季度業績前後，多位大行分析師曾發表看法與目標價：

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編輯：李勝男