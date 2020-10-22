  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (四) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Tesla業績勝預期　實現連續5季度盈利　大行分析師點睇？

股樓投資 22:46 2020/10/22

分享：

全球最高市值汽車龍頭股Tesla（TSLA）周三（21日）收市後放榜，宣布上季度盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙。業績勝預期的同時，連續五個季度實現盈利，周四（22日）開市前，公司股價報443.15美元，漲4.85%。自3月18日低位以來，特斯拉股價累計大漲4.85倍，可謂市場熱門的強勢股。

根據公司財報顯示，截至9月30日的三個月內，公司營收87.7億美元，按年升39%，勝市場預期；盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙，較預期的57美仙為高。另外，Tesla重申今年交付50萬輛車的目標，稍早前公司曾公布第3季創紀錄交付近14萬量汽車，這意味著第四季度，公司仍需交付逾18萬量汽車，能否達成主要取決於上海超級工廠的Model Y產量增長，以及在物流和交付效率方面的改善。

Tesla公布第三季度業績前後，多位大行分析師曾發表看法與目標價：

 

    點擊圖片放大
    +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

 

美元 指數 目標價 營收 每股盈利 標準普爾500指數 美股 Tesla

下一篇文章

【BB總裁論遊戲@iM網欄】賺錢的遊戲一定好玩 遊戲研發製作團隊背後的故事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶
【轉投二手】未能如願購入柏傲莊 向隅客即轉戰市區 成功議價100萬購昇悅居3房戶
九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼
九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼
【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤
【低水屋苑】呢個屋苑3房樓價530萬起 上車客帶票睇樓表誠意 平左14萬購入筍盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【樓市熱話】買樓要買邊區好？　網民：港島是舊樓扮高級中產樓
【樓市熱話】買樓要買邊區好？　網民：港島是舊樓扮高級中產樓