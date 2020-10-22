【歐洲第二波疫情】西班牙為西歐首國 突破百萬確診

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙成為首個突破100萬宗確診病例的西歐國家，超過3.4萬名新冠肺炎患者死亡。首都馬德里為疫情重災區，但馬德里政府與中央政府就應對疫情方面有分歧，料周四再商討進一步措施。

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西班牙周三（21日）宣布再增16,973宗新冠肺炎病例，截至當日晚上已有超過100萬宗病例，繼美國、印度、巴西、俄羅斯及阿根廷後，成為全球第六個突破100萬宗病例的國家。西班牙單日再增加156名患者死亡，累計死亡病例達34,366宗。

西班牙於過去一周增加近5萬宗病例，更是每日確診病例增長速度最快的歐洲國家。首都馬德里佔全國超過三分之一的確診及死亡病例，情況十分嚴峻。

西班牙衛生緊急情況中心負責人西蒙（FernandoSimón）指出有一半的新增病例屬無症狀患者，其中一半為是40歲以下的人群。

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西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於本月9日宣布，首都馬德里地區進入為期15日的緊急狀態。隨著確診數字上升，西班牙中央政府考慮實施全國宵禁，但與馬德里自治區政府出現分歧。

馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）表示落實防疫措施時，會同時顧及經濟和公共健康，但認為最重要的是經濟不再受到影響。西班牙衛生部長周四（22日）會與地區官員會面商討措施。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙成為首個突破100萬宗確診病例的西歐國家。