【宏觀中國】灰犀牛風險受控？　首三季處置不良貸款1.7萬億

自疫情中段，監管部門已著手處理金融風險的問題，避免出現灰犀牛事件，例如引入資產管理公司（AMC）接收銀行壞帳，以及透過增資擴本方式，增加中小型銀行的資本金水平。

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中國銀保監會副主席梁濤表示，首三季中國銀行業共處置不良貸款達1.73億元（人民幣，下同），同比增加3,414億元。

期內，新提取貸款損失準備金1.54萬億元，同比增加15%。截至9月底，商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款之比為80.2%，部分銀行更將逾期60天以上的貸款納入不良貸款。

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他又指，影子銀行風險持續收斂，自2017年集中整治至今的規模已較歷史峰值壓降約20萬億元。全國實際運營的P2P網貸機構由5,000家減少至9月底的6家，借貸規模與參與人數連續27個月下跌。

下一步，當局將進一步加大不良貸款處置力度，嚴厲打擊非法金融活動，深化中小銀行改革和化解風險，防範金融市場的異常波動。

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記者：林衛