【香港品牌】口罩潮物登場　「生命之花」 隨身散香氣、呼吸更清新

市面上的口罩大多都是一式一樣，且長期戴口罩亦令人感覺沒精神。有香港品牌特別推出可用於口罩上的潮物，同時可散發香氣，一解疫情下眾人的灰暗心情。

【品牌活動】UNIQLO 15周年慶活動 玩遊戲嬴1,000元現金劵

本地品牌FLO JEWELLERY日前推出旗下一項全新專利產品隨身香薰夾「FLO Diffuser」，可扣在口罩、手袋或衣服上。FLO Diffuser蘊藏的小石子採用可持續專利技術研製，當中的環保物料能有效吸收精油。佩戴時，香薰香氣將會環繞用家四周。

品牌又指，經常戴口罩戴到頭暈、欠精神的話，則建議選擇醒神的精油，助以理清思緒，保持頭腦清醒。

生命之花、珍珠貝母系列

作為潮物，FLO Diffuser的外型當然有特別設計。該產品備有生命之花系列，以及珍珠貝母系列，顏色方面則以中性的銀色及玫瑰金作主色調，男生用以西裝胸針作配襯，效果亦非常好。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

生命之花的設計靈感來自遠古的獨特符號，寓意和諧、歡欣和活力。這種幾何與圓型疊現的圖案，喚醒人類與大自然的連繫，而人與人之間更是緊緊相扣。至於珍珠貝母設計，則由優質珍珠貝母精鑄而成。據品牌介紹，貝母是一種能消除壓力的守護石，其治癒力能令佩戴者享受恬靜和舒暢的空間。

【行業傳承】玉石工藝添父子情 挽救夕陽行業

【本地遊】信和集團商場消費800元 可換攝影導賞班及農莊遊

責任編輯：葉泳珊