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【滙豐股價】銅獅「腳頭好」　解封伴隨三大利好消息滙豐有望洗頹氣？

即市財經 12:27 2020/10/22

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滙豐銅獅可否助滙豐股價向上？

滙豐 （00005） 中環總行前的一對坐鎮銅獅史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt） 在今年元旦日被噴漆和縱火焚燒後 ，封箱近300日後，滙豐銅獅今日終於解封。無獨有偶，近日終有利好滙豐的消息出現，一對銅獅的「腳頭」可謂相當不錯！

銅獅解鎖圖輯

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利好消息一：與中方關係有改善跡象

中美磨擦升溫，夾在兩國夾縫的滙豐控股 （00005） 慘成磨心， 但近日滙豐與中方的關係有回溫跡象。

滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）日前出席上海市市長國際企業家諮詢會議時表示，十分期待在中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會，一番言論獲中國駐英大使劉曉明轉載及點名回覆。

利好消息二：有機會恢復派息

外電報道，部分英國大型銀行的高層紛紛發聲，冀英國央行放寬派息限制措施。英國央行審慎監管局（PRA）表示，將評估各銀行年底後的派息計劃。外電引述消息人士指，銀行代表最近與英倫行長舉行了電話會議，探討的話題之一包括如果當局繼續禁止銀行派息，銀行從投資者手中融資將變得困難。

高盛預期滙豐明年初會恢復分派每股0.1美元末期息，但目前高盛屬少數預測滙豐明年初會恢復派息的大行。

利好消息三：暫避硬脫歐

英國同意與歐盟重啟貿易談判，目標11月中前達成協議。這無碼暫時擺脫無協議脫歐的命運。

然而，滙豐能否藉銅獅解封之勢，一洗頹氣仍要拭目以待。

編輯：吳敏芳

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