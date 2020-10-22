【逆市擴展】疫下旅遊概念產品處低潮　旅用背包品牌進駐SOGO增曝光

▲ 旅遊商務兩用背包品牌My Utility Bag（MUB）逆市下首度在香港增設實體銷售渠道，期望能藉此時機先增加品牌曝光率，為疫後市道復甦作好準備。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情下，全球外遊活動亦需暫停，導致旅遊產品滯銷。旅遊商務兩用背包品牌My Utility Bag（MUB）則反其道而行，逆市下首度在香港增設實體銷售渠道，期望能藉此時機先增加品牌曝光率，為疫後市道復甦作好準備。

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MUB品牌業務主要聚焦於歐洲市場，今年起欲打進亞洲市場，卻碰上疫情爆發。匯賢集團有限公司商業總監黃智生坦言，由於其袋款主要針對旅遊、商務及運動用途，加上目標客群為中高端市場，故現時經濟疲弱及旅遊停擺，確實令所有擴展計劃也受阻，例如原本正與台灣、泰國百貨公司已洽商的計劃亦須擱置。

然而，品牌最終在上月中旬進駐了崇香港光百貨公司內，首度開展香港的實體銷售渠道。他坦言，在現時無旅遊需求下銷售確實困難，但也不能完全停步，故希望在合適機會下，先做好前期基礎工作，令更多人認識品牌，冀旅遊恢復時可有更好銷售效益。

雖然市場受疫情影響而萎縮，但他相信有危就有機，每次經濟下滑時也現「洗牌」情況，冀可借助這時機令品牌增加市佔比。「希望將來餅做大時，我們品牌也可受惠」

▲ 匯賢集團有限公司商業總監黃智生表示，受到疫情影響，全球旅遊概念產品都處於低潮，現正等待旅遊復甦帶動周邊產品銷售。（馮漢柱攝）

除了增設實體銷售渠道外，MUB也將在本周六於中國的電商平台Tmall開設旗艦店。黃認為，第三方電商平台為重要銷售渠道，尤其對新興品牌而言。「希望先借助有關平台的網絡，增加品牌知名度後，再將銷售由線上搬至線下」，亦冀藉此渠道把握雙十一商機。

不過，由於旅行背包市場競爭龐大，要突圍除了靠積極的推銷外，產品質素亦為重要。撇除產品設計源於法國這一大賣點，其部分產品更採用循環再做的塑膠(PET bottles)製成，只為推動可持續消費。

▲ MUB背包設計源於法國，其部分產品更採用循環再做的塑膠(PET bottles)製成。

疫情未消散，恢復旅遊仍然未知之數，黃預料，最快明年下半年銷售才得以復甦。不過，長遠而言並不擔心銷情，因看好旅遊產品具一定需求，加上相信香港具人才及營商優勢以拓展品牌。由於外圍環境仍充滿不確定性，故品牌會先吸取在本港及國內市場的營銷經驗，再逐步擴版圖，伸延至其他亞洲地區市場。

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記者: 蘇穎琪