繼2016年落戶金鐘太古廣場後，養和眼科中心本月起增設眼科手術服務，提供更全面服務。為配合增設新服務及養和眼科部成立40周年誌慶，中心更特別推出白內障手術套式計劃。

日間眼科手術服務需求源於不少眼科患者年紀較輕、身體狀況佳，可在毋須全身或監察麻醉的情況下進行手術，術後亦毋須留院，此類病人十分適合在日間手術中心接受治療。

位於金鐘太古廣場的養和眼科手術中心設備齊全，服務範疇包括一些相對簡單的眼科手術，如更換人工晶體、眼皮手術、眼瘡手術、胬肉切除、睫毛倒生/外翻等；至於病情相對複雜、需要較多支援的情況，例如全身麻醉、手術時間長、病人身體狀況欠佳、需要留院等，病人則會被安排到跑馬地養和醫院的眼科手術中心進行手術。兩個眼科手術中心的服務相輔相成，服務量倍增，有助縮短病人輪候時間。

白內障是本港常見眼疾之一。現時在公立醫院輪候進行白內障手術的人數超過54,000人。受疫情影響，輪候人數勢將進一步增加。雖然過去十年在養和眼科部進行植入人工晶體病人的平均年齡仍維持在約65歲，但病人的身體狀況一般較以往好，越來越多「登六」病人適合在日間手術中心更換人工晶體，毋須留院，新手術中心可望能紓緩公立醫院的壓力。

除了增設新服務外，2020年亦標誌著養和眼科部在港服務40年。當年創立眼科部的養和醫院院長兼眼科部主管李維達醫生表示在過去40年間，市民對眼疾加深了認識。

他說﹕「事實上，不少眼疾早期都沒有明顯徵狀，若能及早發現，及早治療，自然可維持中老年的生活質素。臨床經驗顯示，很多病人都未必知道何時應作全面眼科檢查，市民可考慮在40歲進行一次全面的眼科檢查。」美國眼科學會（American Academy of Ophthalmology）在2019年倡議，即使沒有高危因素或徵狀，市民都應該於40歲做全面眼科檢查。

根據香港政府統計處數字，本港在2019年有約132萬人超過65歲（18.4%），預計到2039年將增加120萬人至252萬人（33.3%），升幅將近一倍，同時男女平均壽命繼續上升。面對人口老化問題，李醫生說意味著將有更多人受眼疾影響，市民應考慮在40歲進行一次全面驗眼及提高護眼意識。

李醫生補充說﹕「部分眼疾常見於40歲後開始逐漸浮現，例如青光眼、糖尿上眼及白內障，及早檢查有助防患於未然。眼科醫生會按照檢查結果，建議市民往後做眼科檢查的頻密程度。更重要的是，是次檢查結果，可與日後的檢查作對比，了解病人眼疾發展的速度及嚴重情況。除了眼疾，一個全面的眼科檢查亦能檢視病人有否其他隱藏的毛病，例如高血壓及糖尿病，有助及早轉介病人到相關專科作進一步跟進。當然如果市民已出現病徵或有高危因素，例如糖尿病、高血壓、眼疾家族史，就應及早進行檢查，不要待40歲才做檢查。」

以青光眼及糖尿上眼為例，當青光眼病人發現眼矇時才求診，不少已屬晚期；至於糖尿上眼病人則可趁病情尚未轉差時進行觀察及治療，以減慢惡化速度。萬一情況已變差才治療，病情就不能逆轉。從以上兩個例子可見，40歲驗眼有助早察覺、早治療。一個全面的眼科檢查包括視野檢查、光相干性斷層造影（OCT）、眼底照像、電腦角膜地形圖及角膜厚度測量、角膜內皮顯微檢查等。

為慶祝成立40周年，養和眼科部將與社福機構合作，為有需要的白內障患者免費更換人工晶體。醫院於Instagram舉辦「眼鏡模糊化自拍挑戰」，邀請市民一同為病人出一分力及加強對白內障的關注，活動詳情稍後公布。



白內障摘除及單焦距人工晶體植入手術

套式服務收費﹕港幣23,800 （只限於養和眼科手術中心（金鐘））

手術簡介﹕

初期白內障對視力並沒有明顯的影響，故此並不需要醫治。如果只是近視輕微增加，更換眼鏡度數便可使視力回復正常。當視力下降，以致影響到工作或生活的質素，就可以考慮接受白內障手術和人工晶體植入，不必等到白內障成熟才動手術。傳統的白內障手術會先於角膜緣造成一大切口，取出白內障，再植入人工晶體，然後以極細縫針把傷口縫上。新式微創白內障手術會使用超聲乳化，或加上飛秒激光的輔助，經角膜緣的小切口將乳化後的白內障吸出，再植入摺疊式人工晶體。術後傷口會自動癒合，一般都不用縫線，或只需縫一針。手術可以表面麻醉施行，或按需要選擇其他麻醉方法。

關於養和醫療集團

養和醫療集團於2017年9月正式啟動，其成員以全方位策略，透過優質臨床醫療服務、醫學教育和科研，以及公眾健康教育，推動公共衞生及醫學發展。

養和醫療集團成員包括養和醫院、養和醫健及養和東區醫療中心，致力為病人提供全人關顧的優質醫療及護理服務。



關於養和醫院

養和醫院是香港主要私營醫院之一，以「優質服務‧卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

關於養和眼科部（跑馬地）

養和醫院眼科部於1980年成立，設有先進儀器，為病人進行眼部檢查、治療及手術。各眼科專科醫生及醫護人員組成專業團隊，多年來一直努力不懈，令眼科部穩步發展。直至九十年代，本院眼科部經過擴充、裝修及調遷，並有更多富經驗的眼科專科醫生加入。其中陳蔭燊教授於1996年加入眼科部，並為同年成立之視力矯正中心出任總監。另外，由於病人需求日增，眼科部於2003年開設白內障手術中心，中心其後於2012年易名為眼科手術中心。除此以外，為了回饋社會，眼科部亦於2000年起，為長者提供價錢優惠的套式服務。

地址﹕ 香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓

電話： 2835 8880 / 2835 8890

電郵﹕ eye@hksh-hospital.com



關於養和眼科中心（金鐘）

眼科中心為病人提供一系列眼科服務，包括診症、激光矯視術前檢查（SMILE/LASIK）、白內障及青光眼普查。中心匯聚專業眼科醫生、視光師及註冊護士，並具備普通門診、簡單手術和驗光配鏡服務的先進設施。中心亦備有眼科疾病和治療的影片與小冊子，以提升大眾對眼部護理的關注。

地址﹕ 香港金鐘道88號太古廣場一座21樓

電話： 2855 6700

電郵﹕ eye@hksh-healthcare.com

關於養和眼科手術中心（金鐘）

養和眼科手術中心於2020年進駐太古廣場的養和醫健專科中心，連同其他眼科設施現佔地逾三萬平方呎，交通方便，致力為顧客提供一站式優質服務。中心由同組養和醫院眼科醫生主理，護理及輔助醫療團隊經驗豐富，各類眼科日間程序及手術一應俱全，安全可靠。手術室設備先進，感染控制一絲不苟，令病人獲得舒適安全的服務。

地址﹕ 香港金鐘道88號太古廣場一座22樓

電話： 2855 6686 （敬請預約）

電郵﹕ eyesurgery@hksh-healthcare.com

▲ 養和眼科部成立40周年，眼科團隊為老中青不同年齡的人士提供服務。

▲ 中心環境舒適，病人可安心等候接受手術。

如有查詢，請聯絡養和醫院傳訊部﹕

郭瑞儀 直線：3156 8078

鍾婉慧 直線：3156 8079

蘆儀 直線：3156 8087

電郵﹕ media@cad.hksh.com



（資料由客戶提供）

