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【西班牙疫情】西班牙確診數字破百萬 首都馬德理擬周未起宵禁

環球政經 12:39 2020/10/22

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歐洲正面對第二波新冠肺炎疫情，西班牙成為首個累計確診病例突破一百萬的西歐國家，據了解，當局正考慮在疫情嚴重的地區，包括首都馬德里，實施宵禁。

【病毒變種?】挪威發現超級新冠病毒 無緊密接觸亦受感染：【下一頁

新冠肺炎加快發展？機械人或在未來5年取替8500萬個就業機會：【下一頁

根據西班牙衞生部的數據顯示，當地過去24小時新增近1.7萬確診個案，死亡人數逾3.4萬。當地官員表示，正積極考慮從周未起，午夜時分至上午7時起實施，避免人群聚集；他又指，根據流行病學分析顯示，15至29歲人士感染率最高，或和夜間娛樂活動有關，因而考慮採取相應的抗疫措施。

 

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責任編輯：潘曉豐

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