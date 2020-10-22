【異動股】金沙中國升逾4% 主席料中場業務復甦

金沙中國有限公司（01928）截至11時30分，股價升約4.5%，報29.15元，升穿廿天平均線（29.045元），成交額達3.1億元。

金沙中國主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson指，現時集團業務仍然受到疫情影響，第三季錄得淨虧損5.62億元（美元，下同）。中國各省簽證於9月底開始恢復辦理，預料隨着旅客增加，業績會漸見改善，未來復甦令人期待。他又指，在十一黃金周期間澳門高端中場業務的回升幅度最大，相信中場市場將會進一步復甦。

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今日濠賭股普遍上揚，新濠國際（00200）升3.1%，報13.18元，以現價計，該股暫

連升4日，成交額達2366萬元。銀河娛樂（00027）升約3.1%，報53.75元，以現價計，該股暫連升5日，成交額約2.9億元。美高梅中國（02282）升近1%，報9.81元，以現價計，該股暫連升5日，成交額達1577萬元。永利澳門（01128）升近5%，報11.78元，成交額達9517萬元。澳博控股（00880）升3.2%，報8.46元，成交額達8587萬元。

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