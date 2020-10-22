【太空競賽】微軟Azure夥SpaceX合作　發布「雲上太空」計劃

▲ SpaceX日前與微軟（Microsoft）公佈合作計劃，將整合Azure雲端網絡與StarLink系統，將全球雲端延伸到太空。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空公司SpaceX，致力研發運載火箭，近日又有新進展。SpaceX日前與微軟（Microsoft）公佈合作計劃，將整合Azure雲端網絡與StarLink系統，提供更多元化服務，將全球雲端延伸到太空，吸引更多軍事、商業等領域的太空用戶。

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目前，SpaceX已發射超過800個StarLink衛星，不過仍處於非常初期發展階段。自去年起，StarLink網絡已開始加速部署，其計劃通過近地軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速互聯網接入服務。

是次計劃將結合SpaceX的太空技術資源，由著名太空行業專家組成的團隊，並與世界一流的產品工程師和科學家共同構建，將Azure雲端運算網絡連接到SpaceX旗下衛星網絡服務StarLink，讓新的「Azure模組化數據中心」（Azure Modular Datacenter）能夠使用高速、低延遲的衛星寬頻運作。

此外，Microsoft於數周前，宣布推出名為Azure Orbital的衛星資料處理服務，可將資料透過衛星通訊傳遞到雲端。通過與太空發展社區的領導者合作，Microsoft將通過遍布全球的衛星連接擴展Azure功能，解鎖更多場景中的雲計算能力，並賦能合作夥伴和客戶以實現更大的目標。

除了SpaceX外，Microsoft還將與盧森堡衛星營運商SES展開類似的合作計劃。Microsoft Azure全球副總裁Tom Keane表示，航天業的迅速發展正降低人們鏈接公眾的門檻，通過是次的Azure Space計劃，將可實現農業、能源、通訊和政府業務等領域的新發展。

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不過，基於成本考慮，衛星通訊的雲服務最初的客戶可能會來自國防、石油天然氣、航空等領域。分析師預測，大約在2030年時，全球太空雲端服務的總收入預計可達150億美元（約港幣1,163億元），較目前高出數倍之多。

責任編輯：施雯雯