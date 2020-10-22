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【異動股】上季溢利增幅放緩 維達遭洗倉大跌13%

股樓投資 12:26 2020/10/22

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疫情概念股之一的維達(03331)公布截至今年9月止三個月業績，期內經營溢利按年增長48.1％至5.4億元。由於溢利增幅較上半年放緩，加上收入不升反跌，維達績後被資金大舉洗倉，截至中午報23.35元，大跌13.8%。

【阿里巴巴9988】阿里兩日兩出手 14億入股全球最大免稅零售商Dufry  詳情請看[下一頁]

【國泰裁員】大摩指國泰重組計劃正面 但空運何時復甦才是關鍵  詳情請看[下一頁]

上季，維達經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2％。毛利增加17.6％至14.1億元。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9％。單計第三季,維達收益減少0.2％至38.3億元，其中31.2億元來自紙巾分部；7.06億元來自個人護理分部。　　

雖然上季溢利放緩，惟以今年首三季計，維達經營溢利仍大幅增長80 .5％至18.02億元。

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撰文 : 李尚毅

維達國際（03331） 經濟

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