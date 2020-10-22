▲ 【BNO移民】免印花稅買樓最後衝刺 專家指手續繁複11月要開始動手

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移民英國成為熱話，適逢英國為刺激因新冠疫情疲弱的樓市，推出印花稅寬免，吸引大批港人投資英國樓。英國的印花稅寬免明年3月底才結束，惟專家指英國買樓相關手續繁複，要在印花稅寬免期結束前完成，最遲11月初應開始動手，接下來兩周是最後衝刺。

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按揭經紀商Legal & General Mortgage Club研究報告指出，目前要走完整個買樓流程，需時15周，較複雜的個案，如按揭申請人被休假，或信貸紀錄有問題等，處理時間更長，可長達17周。

報告並特別指出，聖誕佳節臨近，加上英國疫情嚴重，政府隨時再收緊防疫措施，都有可能拖慢進度。因此，雖印花稅減免的政策明年3月才結束，買家最好11月前便開始行動，以免與印花稅減免失諸交臂。

新冠疫情及封城冰封英國樓市，英國政府7月推出臨時措施刺激樓市，將免收印花稅的物業價格上限，由12.5萬英鎊（約127萬港元）增至50萬英鎊（約509萬港元），有效期至明年3月31日。

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措施等同買樓打折，成功釋出購買力，大批買家把握限時優惠，擔心蘇州過後無艇搭，蜂擁入市，推動英國樓價在暑假期間出現強勁升浪，不論樓價、成交量都創新高，查詢投資當地物業的港人亦大增。

責任編輯：林建忠