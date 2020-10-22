【美國大選】斥特朗普不認真 奧巴馬：做總統當真人騷

美國總統大選11月3日舉行，美國前總統奧巴馬周三（21日）前往賓夕法尼亞州，為民主黨總統候選人拜登拉票。奧巴馬直接炮轟美國總統特朗普，批評特朗普未有認真對待總統工作，又諷刺特朗普做總統當做真人騷（reality show）。

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賓夕法尼亞州有20張選舉人票，是其中一個關鍵搖擺州。奧巴馬（Barack Obama）於該州最大城市費城（Philadelphia）為拜登（Joe Biden）拉票。奧巴馬於競選活動上批評特朗普（Donald Trump），指出美國有22萬人死於新冠肺炎，失去數百萬職位，國家聲譽在特朗普領導下也遭破壞。

奧巴馬斥責特朗普對總統這份工作不感興趣，除了自己或朋友以外不會幫助任何人，對待總統工作就像做真人騷一樣，試圖吸引他人注意。

奧巴馬甚至表示：

其他人不得不忍受，他自己無能力認真對待工作所帶來的後果。 （The rest of us have had to live with the consequences of him proving himself incapable of taking the job seriously.）

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奧巴馬指特朗普連自己都無法保護，因此更無法保護民眾。奧巴馬又笑言上屆政府曾留下如何應對疫情緊急情況的指引，但新冠肺炎病例不斷上升，他認為特朗普「可能用（那本指引）來墊檯腳。」（probably used it to prop up a wobbly table somewhere.）

特朗普周二（20日）晚在賓夕法尼亞州城市伊利（Erie）的機場舉行造勢大會，期間大打經濟牌。他更警告一旦民主黨對手拜登當選，將帶來「拜登經濟衰退」（Biden depression）。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 奧巴馬批評美國總統特朗普未有認真對待總統工作，又諷刺特朗普做總統當做真人騷。