【美國大選】斥特朗普不認真 奧巴馬：做總統當真人騷

美國總統大選11月3日舉行,美國前總統奧巴馬周三(21日)前往賓夕法尼亞州,為民主黨總統候選人拜登拉票。奧巴馬直接炮轟美國總統特朗普,批評特朗普未有認真對待總統工作,又諷刺特朗普做總統當做真人騷(reality show)。

賓夕法尼亞州有20張選舉人票,是其中一個關鍵搖擺州。奧巴馬(Barack Obama)於該州最大城市費城(Philadelphia)為拜登(Joe Biden)拉票。奧巴馬於競選活動上批評特朗普(Donald Trump),指出美國有22萬人死於新冠肺炎,失去數百萬職位,國家聲譽在特朗普領導下也遭破壞。

奧巴馬斥責特朗普對總統這份工作不感興趣,除了自己或朋友以外不會幫助任何人,對待總統工作就像做真人騷一樣,試圖吸引他人注意。

奧巴馬甚至表示:

其他人不得不忍受,他自己無能力認真對待工作所帶來的後果。

(The rest of us have had to live with the consequences of him proving himself incapable of taking the job seriously.)