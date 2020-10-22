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【宏觀中國】運力不足推升運費　中美海運航綫漲價近兩倍

股樓投資 10:57 2020/10/22

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由於疫情初期，航運公司削弱運力及取消航綫來控制成本，導致出口逐漸回復的同時，國際物流運力下降，集裝箱船運費大漲。據報道，美西航綫運價已較年初上漲近兩倍。

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國際海運航綫之中，中美航綫的漲幅最大，截至10月9日，上海出口至美西、美東基本港市場運價分別為每個集裝箱3,848美元和4,622美元，美西航綫運價創了2009年發布以來新高，也相較3月初每個集裝箱價格1,361美元，上漲了近兩倍。

一家物流企業的負責人稱，除了海運價格暴漲、難以訂櫃以外，在貨運旺季時，船公司艙位有限，熱門航綫還出現爆艙甩櫃的現象。

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中國出口集裝箱綜合運價指數顯示，自5月開始，運價指數持續上漲，截至10月9日，反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數為1438.22點，已經達到2012年9月以來最高水平。

海關總署數據顯示，中國出口從4月份開始，連續6個月錄得正增長。首三季累計增長1.8%，表現超出市場預期，其中9月份出口總值1.66萬億元，同比增8.7％。目前運價高、訂艙難，主要是因為船公司運力，難以滿足突然增長的航運需求。

海運價格上漲、貨運量增加，讓航運公司的集運業務賺得盤滿缽滿。Wind數據顯示，第二季中遠海控、招商輪船、中遠海能、招商南油、中遠海發的純利同比增速分別為53.8%、520.9%、5,481.4%、159.6%及66.5%。  

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記者：林衛

航運 中國 貨運量 經濟

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