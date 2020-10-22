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【新冠疫苗】巴西有測試者死亡 牛津指仍安全將繼續測試

環球社會熱點 10:41 2020/10/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，其中外界對牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗寄予厚望。不過，巴西有牛津疫苗測試者死亡，牛津大學表示，經過仔細評估後，認為疫苗測試沒有任何安全憂慮，故不會暫停牛津疫苗測試計劃。

巴西傳媒報道指，該名死者為一名28歲的男醫生，曾接觸感染新冠肺炎的病人。報道指，該測試者是因新冠肺炎的併發症而死。巴西當局則未有透露測試者的死因，稱是基於保密原則。

輝瑞生産數十萬劑疫苗 11月申請緊急授權 【下一頁】

新冠疫苗讓長者先打年輕人要等 世衛估計等到2022年 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）引述消息報道指，死者並沒有接種牛津疫苗，相信他為接種腦膜炎疫苗的對照組。報道又指，不論是測試者本人或是其家屬，都不會知道測試者是接種牛津疫苗抑或是腦膜炎疫苗，以更有效評估測試結果。

牛津大學發表聲明指，無論測試者是屬於對照組，抑或是牛津疫苗組，所有重大醫療事故都將得到獨立調查。牛津大學又指，巴西監管機構及獨立調查組都建議，可繼續進行測試。

牛津大學與阿斯利康共同研發的疫苗，在9月6日一度暫停第三期臨床測試。阿斯利康當時發聲明指，每當有「不能解釋的疾病」（unexplained illness）在臨床測試上發生，暫停測試是「正常操作」（routine action）。該疫苗測試於數日後在英國繼續。

責任編輯：林嘉莉

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