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【新股IPO】藥明巨諾2126首日招股　孖展23.44億元超購10倍

即市財經 16:50 2020/10/22

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藥明巨諾JW Therapeutics  （新上市編號：02126） 首日招股，綜合多間券商，藥明巨諾孖展尚算不錯，截至下午4時50分，孖展額23.44億元，相當於超額認購10倍。當中富途證券佔10.83億元、華盛借出5億元，Funderstone借出4.92億元。藥明巨諾集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾可否重演藥明生物的傳奇？詳見【下一頁】

圖解藥明巨諾招股重點

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