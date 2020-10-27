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【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展283億元超購120倍

即市財經 11:00 2020/10/27

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藥明巨諾JW Therapeutics  （新上市編號：02126） 周四（22日）起招股，綜合多間券商，藥明巨諾孖展熾熱，截至周二（27日）早上10時，藥明巨諾孖展額283.37億元，相當於超額認購120.87倍。藥明巨諾孖展認購中，信誠證券佔78億元、輝立證券佔73億元、耀才證券佔43億元、英皇證券27.5億元、富途證券佔17.1億元。藥明巨諾集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾可否重演藥明生物的傳奇？詳見【下一頁】

圖解藥明巨諾招股重點

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