【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展249億元超購106倍

藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 周四（22日）起招股，綜合多間券商，藥明巨諾孖展熾熱，截至周五下午五時半，藥明巨諾孖展額249.19億元，相當於超額認購106倍。藥明巨諾孖展認購中，輝立證券佔73億元、信誠證券佔70億元、耀才證券佔30億元、英皇證券25億元、富途證券佔14.19億元。藥明巨諾集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

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圖解藥明巨諾招股重點

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