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【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄271億元超購115倍

即市財經 12:22 2020/10/27

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藥明巨諾JW Therapeutics  （新上市編號：02126）  上周四（22日）至周三（28日）招股，藥明巨諾孖展熾熱，惟撞正螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股，藥明巨諾出現抽飛。綜合多間券商，截至周二（27日）中午12時，藥明巨諾孖展額270.96億元，相當於超額認購115.53倍，信誠證券佔78億元、輝立證券佔60億元、耀才證券佔43億元、英皇證券27.5億元、富途證券佔17.1億元。藥明巨諾集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾可否重演藥明生物的傳奇？詳見【下一頁】

圖解藥明巨諾招股重點

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香港股票 藥明巨諾（02126） 孖展 IPO

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