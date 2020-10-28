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【新股IPO】藥明巨諾2126傳上限定價　孖展現抽飛超購116倍

即市財經 16:48 2020/10/28

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藥明巨諾JW Therapeutics  （新上市編號：02126） 已截止招股，藥明巨諾孖展熾熱，惟撞正螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股，藥明巨諾出現抽飛。綜合多間券商，藥明巨諾孖展額273.33億元，相當於超額認購116.55倍，信誠借出60億元、輝立借出61億元、耀才借出50億元。外電引述消息人士指，藥明巨諾計劃上限定價。

藥明巨諾集資23.25億元，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。藥明巨諾預期於11月3日上市，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

藥明巨諾可否重演藥明生物的傳奇？詳見【下一頁】

圖解藥明巨諾招股重點

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