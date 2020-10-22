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【樓市警號】五個月兩單流標　發展商睇淡前景？

股樓投資 10:15 2020/10/22

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新冠肺炎全球肆虐，經濟未見起色，雖然近期樓市交投氣氛好轉，惟商廈市道仍然低迷，發展商審慎投地。繼啟德商業地流標後，東涌商業地日前亦流標，是五個月內第二單。萊坊執行董事林浩文坦言，流標是預料中事，皆因現時市況及經濟環境下，這類新發展區的大型商業地皮，對地產商而言，發展及營運風險很大，同時投資額大，資金回收期料長達二十年以上，故出價肯定保守。

九龍塘豪宅新盤五年「未發市」　減價都無人吼下一頁

這幅商業地僅獲3份標書，分別來自長實（01113）、新地（00016），以及信置（00083）與嘉里（00683）合資財團，是政府2011年主動推地以來，其中一幅反應最差的地皮。最終地政總署宣布，投標金額未達底價，地皮要流標。林浩文認為，政府繼續以傳統方式計算商業地地價，日後只會持續流標，以大型商業地計，政府底價與發展商的出價可能有20%以上的差距。

據賣地章呈顯示，這幅東涌商業地，佔地13.28萬平方呎，可建樓面約126.13萬平方呎，屬東涌新市鎮擴展範圍，其中114.59萬平方呎須建寫字樓，即佔項目逾九成總樓面。事實上，東涌已有東薈城，而且亦有興建中的SkyCity，商業樓面競爭大，就連在區內有發展經驗的太古地產（01972）及新世界（00017）也未有入標競投。

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撰文 : 黄卓賢

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