【螞蟻上市】阿里巴巴認購螞蟻A股IPO近4成半股份　完成上市後股權增或減？

▲ 市傳螞蟻下星期二至下星期五香港招股, 計劃下月6日在中港兩地同步掛牌。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集（前稱螞蟻金服）團通過聯交所上市聆訊，阿里巴巴公布，螞蟻集團將分別發行16.707億股A股及H股，阿里巴巴會在螞蟻集團A股發行認購7.3億股A股，相當於超額配售權前A股集資部分的44%。

阿里巴巴於螞蟻集團上市前持有33%權益或77.63億股，阿里巴巴表示，隨螞蟻集團上市，螞蟻集團早前海外融資發行的Ant International的B類和C類股份，會轉換成H股，阿里巴巴會因而獲得約11.59億股H股。

因此，螞蟻集團上市後，阿里巴巴持股會增加至96.51億股。未計及螞蟻集團預計分別就A股發行和H股發行向承銷商授予最多15%超額配股權 ，螞蟻集團已擴大後股數達303.76億股，阿里巴巴持股比例會下降至31.77%，較上市前輕微減低。

蟻螞IPO此前據稱吸引了包括新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司、淡馬錫控股和中國全國社會保障基金理事會在內的戰略投資者。

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編輯：吳敏芳