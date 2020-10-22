【螞蟻上市】阿里巴巴參與螞蟻戰略配售　認購A股發行部分近4成半股份

▲ 市傳螞蟻下星期二至下星期五香港招股, 計劃下月6日在中港兩地同步掛牌。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團通過港交所 （00388） 的上市聆訊。阿里巴巴公布，螞蟻集團將分別發行16.707億股A股及H股，螞蟻集團預計將分別就A股發行和H股發行向承銷商授予可購買不超過初始發行股份數15%的超額配股權 。阿里巴巴將會參與戰略配售， 同意認購7.3億股A股，相當於A股發行部分44%。

根據一項贖回及認購安排，Ant International將贖回Ant International的全部B類和C類股份，螞蟻集團將向Ant International的B類股份和C類股份持有人發行32.56億股H股股份（包括向阿里發行11.59億股H股股份）。

阿里目前持有螞蟻集團普通股及螞蟻集團子公司Ant International的C類股份，螞蟻計劃向阿里巴巴發行約11.6億股H股。假設下述贖回及認購安排已經完成，該等股份合計代表螞蟻集團33%股權。

蟻螞IPO此前據稱吸引了包括新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司、淡馬錫控股和中國全國社會保障基金理事會在內的戰略投資者。

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編輯：吳敏芳