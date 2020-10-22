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維達股價低開一成　第3季經營溢利按年增長48.1%

即市財經 09:28 2020/10/22

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維達第3季經營溢利按年增長48.1%

維達 （03331） 公布第3季業績，維達第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。毛利增加17.6%至14.14億元。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。維達股價低開近一成，開報24.4元，成交732萬元。

期內，維達總收益減少0.2%（按固定匯率換算為-0.7%）至38.3億元，其中31.24億元來自紙巾分部；7.06億元來自個人護理分部。

息稅折舊攤銷前溢利錄得28.5%增長，至8.29億元，而相應的息稅折舊攤銷前溢利率增加4.9個百分點，至21.7%。

首3季計，經營溢利升80.5%至18.02億元，而相應的經營溢利率提升7.2個百分點至15.7%。期內收益減少2.3%至114.64億元。

達維表示，盡管宏觀經濟環境存在不明朗因素，惟集團利潤率得以持續改善，主要得益於持續優化的產品組合及較低之紙漿價格。展望未來，將透過不斷優化產品、有效的宣傳及推廣活動投資以及持續提升業務能力從而繼續推動業務發展。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 維達國際（03331）

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