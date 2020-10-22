【港股市況】恒生指數跌近200點後跌幅收窄　銅獅解封滙豐逆市升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國新一輪刺激經濟措施談判未見實質進展，美股隔晚下跌，道指跌97點，美股期貨今早續跌百點。恒生指數開報24696點，低開58點，早段跌幅擴大至逾百點，新經濟股向下，惟金融股撐市。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【11︰19】內銀股、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 撐市，港股跌不足10點。

【11︰06】比亞迪 （01211） 破頂高見144.6元，最新報143.5元，升近2.9%。

【11︰04】恒指最新跌約足30點，報24723點。

【11︰01】比亞迪 （01211） 今早一度下跌，最新回升逾2%，高見143元。

【10︰53】金沙 （01928） 升近4.5%，高見29.25元，為升幅最大藍籌股。

【10︰53】聯通 （00762） 跌幅擴大至1成，低見5.38元；中電信 （00728） 跌6.5%；中移動 （00941） 跌2.6%。

【10︰44】港股跌幅進一步收窄，大市跌約60點，報24694點。

【10︰41】恒大汽車 （00708） 逆市升1.5%；中國恒大 （03333） 升近3%。

【10︰36】內銀股又發力，建行 （00939） 升2.1%；工行 （01398） 升近2%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 暫無升跌。招行 （03968） 升0.9%；交行 （03328） 升0.5%。

【10︰32】植華集團 （01842） 今早續升4成，高見0.46元。

【10︰30】大市跌幅收窄至約110點，報24643點。

【10︰25】中國有贊 （08083） 跌近一成，低見1.8元，成交1.9億元。

【10︰18】港股跌幅擴大至近200點，恒生指數跌194點，報24560點。

【10︰10】新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌近2%，低見555元；阿里巴巴 （09988） 回落至300元以下水平，報297.8元跌0.7%；美團點評 （03690） 計劃發行7.5億美元2.125%優先票據，及12.5億美元3.05%優先票據，股價跌1.8%。

【10︰05】內銀股撐市，建行 （00939） 升1.6%；工行 （01398） 升1.7%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 升0.4%。另外，招行 （03968） 升1.3%，破頂高見43.85元。

【10︰03】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，報31.15元。

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【10︰01】比亞迪 （01211） 跌1.6%。比亞迪此前與日野自動車株式會社簽署戰略商業聯盟協議，擬合作開發純電動商用車 。比亞迪進一步公布，擬分別出資50%，在中國設立合資公司，開發純電動商用車及電動車零部件。

【比亞迪股價】比亞迪夥日野在華設合營持股各半 擬25年前推純電動商用車

【09︰59】金沙 （01928） 升幅擴大至近2.9%，見28.7元。

【09︰56】市傳百度年內將完成在香港第二上市，惟港交所 （00388） 跌逾1%，低見365.6元。

【09︰52】國泰 （00293） 股價回吐逾3%，低見5.6元。運房局表示，國泰港龍停飛需交還航權。

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【09︰45】滙豐 （00005） 銅獅完成首階段修復工作，今日解封，滙豐暫時逆市靠穩，報31.05元無升跌。

【09︰38】第一服務 （02107） 今日首日掛牌，股價開報2元，較招股價低近17%，1手帳面蝕1000元。

【09︰34】部分內銀股逆市向好，建行 （00939） 升近0.4%；工行 （01398） 升0.2%。

【09︰33】港股早段跌逾百點，恒生指數跌141點，報24612點。

【09︰32】聯通 （00792） 跌近6%，低見5.62元。聯通首三季收入按年升3.8%至2,254億元人民幣，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年升0.8%至737億元人民幣，純利按年增1成至108億元人民幣。

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【09︰31】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌1%；美團點評 （03690） 跌1.1%；小米 （01810） 跌1.1%。

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【09︰29】維達 （03331） 股價低開近一成，開報24.4元，成交732萬元。

【09︰27】內地股市向下，上證跌近0.3%，深證跌近0.4%，創業板指跌0.5%。

【09︰24】滙豐 （00005） 低開近0.5%；中移動 （00941） 跌1.2%；港交所 （00388） 跌0.05%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；友邦 （01299） 逆市升近0.8%。

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【09︰22】恒生指數開報24696點，低開58點。藥明生物 （02269） 、友邦 （01299） 逆市高開0.7%；金沙中國 （01928） 績後升0.9%。

【09︰15】人民幣中間價報6.6556，上調225點子。

【09︰13】即月期指開報24608點，低開32點。

【09︰04】人行今日進行500億元人民幣7天期逆回購操作，另有500億元人民幣逆回購到期。

【08︰59】藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 今日起招股，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。

【新股IPO】藥明巨諾周四招股、入場費12020元 採用完全電子化申請程式

【08︰55】維達 （03331） 第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。毛利增加17.6%至14.14億元。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。

維達第3季經營溢利按年增長48.1%

【08︰40】恒指黑期跌152點，報24589點；道指期貨跌154點，報27980點。

【08︰15】金沙中國 （01928） 公布第3季業績，按年由盈轉虧，淨虧損5.62億美元，去年同期為淨收入4.54億美元。淨收益總額按年減少92.1%至1.67億美元。

【藍籌業績】金沙第3季盈轉虧 淨虧損5.62億美元

【07︰45】河北省地方鐵路營運商滄港鐵路 （02169） 每股0.95元定價，超額認購11倍，1手中籤率6.5%，抽20手（80,000股）穩中1手。

【新股IPO】滄港鐵路超額認購11倍 1手中籤率6.5%（附分配結果）

【07︰30】金管局美股收市後披露再入市承接7億美元沽盤，向市場注資54.25億港元。香港銀行體系結餘將增加至3728.55億港元。

【港滙強方】金管局今晨注資54.25億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指收報28210點，跌97點；標指收報3435點，跌7點；納指收報11484點，跌31點。

港股ADR收報24679點，跌75點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報30.82元，跌0.23元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報564.94元，跌1.56元或近0.3%。恒指夜期收報24719點，升79點，低水35點，成交17848張。

道指跌97點港股ADR跌75點 紐約期油跌4%

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責任編輯︰梁浩碩