  • 24°C
香港時間 : 20201022日 (四) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數早段跌逾百點　銅獅解封滙豐逆市升（不斷更新）

即市財經 10:53 2020/10/22

分享：

港股市況不斷更新

美國新一輪刺激經濟措施談判未見實質進展，美股隔晚下跌，道指跌97點，美股期貨今早續跌百點。恒生指數開報24696點，低開58點，早段跌幅擴大至逾百點，新經濟股向下，惟金融股撐市。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價

【新股IPO】藥明巨諾2126首日招股　孖展尚未足額認購

【新股IPO】萬國數據9698首日招股　孖展尚未足額認購、國際配售今早已足額認購

即市走勢︰

【10︰53】聯通 （00762） 跌幅擴大至1成，低見5.38元；中電信 （00728） 跌6.5%；中移動 （00941） 跌2.6%。

【10︰44】港股跌幅進一步收窄，大市跌約60點，報24694點。

【10︰41】恒大汽車 （00708） 逆市升1.5%；中國恒大 （03333） 升近3%。

【10︰36】內銀股又發力，建行 （00939） 升2.1%；工行 （01398） 升近2%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 暫無升跌。招行 （03968） 升0.9%；交行 （03328） 升0.5%。

【10︰32】植華集團 （01842） 今早續升4成，高見0.46元。

【10︰30】大市跌幅收窄至約110點，報24643點。

【10︰25】中國有贊 （08083） 跌近一成，低見1.8元，成交1.9億元。

【10︰18】港股跌幅擴大至近200點，恒生指數跌194點，報24560點。

【10︰10】新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌近2%，低見555元；阿里巴巴 （09988） 回落至300元以下水平，報297.8元跌0.7%；美團點評 （03690） 計劃發行7.5億美元2.125%優先票據，及12.5億美元3.05%優先票據，股價跌1.8%。

【10︰05】內銀股撐市，建行 （00939） 升1.6%；工行 （01398） 升1.7%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 升0.4%。另外，招行 （03968） 升1.3%，破頂高見43.85元。

【10︰03】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，報31.15元。

【滙豐股價】滙豐銅獅封廂近300日今重光　CEO：史提芬、施迪尚須修復

【10︰01】比亞迪 （01211） 跌1.6%。比亞迪此前與日野自動車株式會社簽署戰略商業聯盟協議，擬合作開發純電動商用車 。比亞迪進一步公布，擬分別出資50%，在中國設立合資公司，開發純電動商用車及電動車零部件。

【比亞迪股價】比亞迪夥日野在華設合營持股各半　擬25年前推純電動商用車

【09︰59】金沙 （01928） 升幅擴大至近2.9%，見28.7元。

【09︰56】市傳百度年內將完成在香港第二上市，惟港交所 （00388） 跌逾1%，低見365.6元。

【09︰52】國泰 （00293） 股價回吐逾3%，低見5.6元。運房局表示，國泰港龍停飛需交還航權。

【國泰重組】運房局：國泰港龍停飛需交還航權　知悉國泰有意再申請

【09︰45】滙豐 （00005） 銅獅完成首階段修復工作，今日解封，滙豐暫時逆市靠穩，報31.05元無升跌。

【09︰38】第一服務 （02107） 今日首日掛牌，股價開報2元，較招股價低近17%，1手帳面蝕1000元。

【09︰34】部分內銀股逆市向好，建行 （00939） 升近0.4%；工行 （01398） 升0.2%。

【09︰33】港股早段跌逾百點，恒生指數跌141點，報24612點。

【09︰32】聯通 （00792） 跌近6%，低見5.62元。聯通首三季收入按年升3.8%至2,254億元人民幣，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年升0.8%至737億元人民幣，純利按年增1成至108億元人民幣。

【聯通業績】聯通首三季多賺1成 績前急漲11%

【09︰31】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌1%；美團點評 （03690） 跌1.1%；小米 （01810） 跌1.1%。

【螞蟻IPO】阿里巴巴參與螞蟻集團戰略配售　認購7.3億股A股

【09︰29】維達 （03331） 股價低開近一成，開報24.4元，成交732萬元。

【09︰27】內地股市向下，上證跌近0.3%，深證跌近0.4%，創業板指跌0.5%。

【09︰24】滙豐 （00005） 低開近0.5%；中移動 （00941） 跌1.2%；港交所 （00388） 跌0.05%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；友邦 （01299） 逆市升近0.8%。

【滙豐股價】滙豐頹勢現曙光？　劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會

【09︰22】恒生指數開報24696點，低開58點。藥明生物 （02269） 、友邦 （01299） 逆市高開0.7%；金沙中國 （01928） 績後升0.9%。

【09︰15】人民幣中間價報6.6556，上調225點子。

【09︰13】即月期指開報24608點，低開32點。

【09︰04】人行今日進行500億元人民幣7天期逆回購操作，另有500億元人民幣逆回購到期。

【08︰59】藥明巨諾JW Therapeutics  （新上市編號：02126） 今日起招股，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。

【新股IPO】藥明巨諾周四招股、入場費12020元　採用完全電子化申請程式

【08︰55】維達 （03331） 第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。毛利增加17.6%至14.14億元。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。

維達第3季經營溢利按年增長48.1%

【08︰40】恒指黑期跌152點，報24589點；道指期貨跌154點，報27980點。

【08︰15】金沙中國  （01928）  公布第3季業績，按年由盈轉虧，淨虧損5.62億美元，去年同期為淨收入4.54億美元。淨收益總額按年減少92.1%至1.67億美元。

【藍籌業績】金沙第3季盈轉虧　淨虧損5.62億美元

【07︰45】河北省地方鐵路營運商滄港鐵路 （02169） 每股0.95元定價，超額認購11倍，1手中籤率6.5%，抽20手（80,000股）穩中1手。

【新股IPO】滄港鐵路超額認購11倍　1手中籤率6.5%（附分配結果）

【07︰30】金管局美股收市後披露再入市承接7億美元沽盤，向市場注資54.25億港元。香港銀行體系結餘將增加至3728.55億港元。

【港滙強方】金管局今晨注資54.25億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指收報28210點，跌97點；標指收報3435點，跌7點；納指收報11484點，跌31點。

港股ADR收報24679點，跌75點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報30.82元，跌0.23元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報564.94元，跌1.56元或近0.3%。恒指夜期收報24719點，升79點，低水35點，成交17848張。

道指跌97點港股ADR跌75點　紐約期油跌4%

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 維達國際（03331） 友邦保險（01299） 香港交易所（00388） 中國移動（00941） 藥明生物（02269） 藍籌股 金沙中國有限公司（01928） 騰訊控股（00700） ADR

上一篇文章

【聯通業績】聯通回吐一成　績前曾升逾一成

下一篇文章

【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成　A股10月23日詢價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）
【恒指夜期】螞蟻招股流程曝光　恒指夜期收市升79點　滙豐倫敦傳裁員（不斷更新）
【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛
【開市9點半】iBond後日起認購！3萬本金抽iBond還是轉錢抽螞蟻？券商：iBond客未見抽飛
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】中證監同意螞蟻集團科創板IPO註冊 香港擬27日招股、下月6日掛牌（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）
【國泰裁員】港龍航空35年走進歷史　毛紡大王創立、曾是港人飛內地首選（附今昔圖輯）