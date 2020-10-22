【港股市況】恒生指數低開58點　友邦、金沙逆市向上（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國新一輪刺激經濟措施談判未見實質進展，美股隔晚下跌，道指跌97點，美股期貨今早續跌百點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數跌約75點，恒指料開報24679點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成 A股10月23日詢價

即市走勢︰

【09︰29】維達 （03331） 股價低開近一成，開報24.4元，成交732萬元。

【09︰27】內地股市向下，上證跌近0.3%，深證跌近0.4%，創業板指跌0.5%。

【09︰24】滙豐 （00005） 低開近0.5%；中移動 （00941） 跌1.2%；港交所 （00388） 跌0.05%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；友邦 （01299） 逆市升近0.8%。

【滙豐股價】滙豐頹勢現曙光？ 劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會

【09︰22】恒生指數開報24696點，低開58點。藥明生物 （02269） 、友邦 （01299） 逆市高開0.7%；金沙中國 （01928） 績後升0.9%。

【09︰15】人民幣中間價報6.6556，上調225點子。

【09︰13】即月期指開報24608點，低開32點。

【09︰04】人行今日進行500億元人民幣7天期逆回購操作，另有500億元人民幣逆回購到期。

【08︰59】藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 今日起招股，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。

【新股IPO】藥明巨諾周四招股、入場費12020元 採用完全電子化申請程式

【08︰55】維達 （03331） 第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。毛利增加17.6%至14.14億元。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。

維達第3季經營溢利按年增長48.1%

【08︰40】恒指黑期跌152點，報24589點；道指期貨跌154點，報27980點。

【08︰15】金沙中國 （01928） 公布第3季業績，按年由盈轉虧，淨虧損5.62億美元，去年同期為淨收入4.54億美元。淨收益總額按年減少92.1%至1.67億美元。

【藍籌業績】金沙第3季盈轉虧 淨虧損5.62億美元

【07︰45】河北省地方鐵路營運商滄港鐵路 （02169） 每股0.95元定價，超額認購11倍，1手中籤率6.5%，抽20手（80,000股）穩中1手。

【新股IPO】滄港鐵路超額認購11倍 1手中籤率6.5%（附分配結果）

【07︰30】金管局美股收市後披露再入市承接7億美元沽盤，向市場注資54.25億港元。香港銀行體系結餘將增加至3728.55億港元。

【港滙強方】金管局今晨注資54.25億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指收報28210點，跌97點；標指收報3435點，跌7點；納指收報11484點，跌31點。

港股ADR收報24679點，跌75點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報30.82元，跌0.23元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報564.94元，跌1.56元或近0.3%。恒指夜期收報24719點，升79點，低水35點，成交17848張。

道指跌97點港股ADR跌75點 紐約期油跌4%

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責任編輯︰梁浩碩