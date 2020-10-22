【恒指夜期】美股反覆道指曾挫逾百點　夜期跌77點（不斷更新）

上一篇文章
復星旅文料下半年續虧損 三亞亞特蘭蒂斯上季接待180萬遊客
美國刺激經濟紓困措施談判未見實質進展，恒生指數開報24696點，低開58點，早段跌幅擴大至逾百點，惟內銀、濠賭股領市，劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會，加上滙豐銅獅封廂近300日重光，滙豐股價向好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾2%，恒指收報24786點，升31點。
中資電訊板塊出現炒錯格局，三大電訊股昨日大升後，今日出現明顯回吐，除了業績外，市場未有重大消息令股價異動
|股份
|20/10
|21/10
|22/10
|中移動 （00941）
|49.95
|51.9
+3.9%
|50.5
-2.7%
|聯通 （00762）
|5.4
|6
+11.1%
|5.31
-11.5%
|中電信 （00728）
|2.39
|2.61
+9.2%
|2.47
-5.4%
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
焦點股份︰多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【螞蟻上市】螞蟻公布業務首三季毛利急升逾7成 A股10月23日詢價
【滙豐股價】銅獅「腳頭好」 解封伴隨三大利好消息有望洗頹氣？
【新股IPO】萬國數據9698首日招股 孖展尚未足額認購、國際配售今早已足額認購
即市走勢︰
【23︰20】道指急跌逾百點後回升33點，納指跌23點，標指升4點。恒指夜期跌77點，報24786點。
【22︰55】恒指夜期跌111點，低水34點。
【22︰51】复星旅遊文化 （01992） 首9個月度假村及旅遊目的地運營以及旅遊休閑服務及解決方案的營業額錄得59.8億元人民幣，按年跌約49%。受疫情影響，集團預期將在2020年下半年錄得虧損。
【22︰51】道指跌逾百點，納指跌70點。
【22︰19】道指轉跌12點，納指跌15點，標指跌1點。恒指夜期插106點，報24757點，低水29點。
【22︰18】金管局：理財通北向及南向通各設1500億元人民幣單邊額度
【21︰30】美股開市，道指升63點，報28271點，納指升57點，標指升9點。恒指夜期跌17點，高水60點。
【19︰51】夜期跌10點，高水67點。
【19︰14】阿里巴巴將於11月5日公布業績。
【18︰25】恒指夜期跌12點，報24851點，高水65點。
【16︰30】即月期指收報24863點，升223點，高水77點。
【16︰10】恒指收報24786點，升31點。內銀、濠賭股領市，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾2%；金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 分別升5%。比亞迪 （01211） 破頂升逾4%。
【16︰00】恒指U盤前升24點，報24779點。
【15︰42】大市尾窄幅上落，恒生指數升8點，報24762點。
【15︰21】港股再度轉跌，恒生指數跌約15點，報24738點。
【15︰05】上證全日跌近0.4%；深證跌0.5%；創業板指跌1%。
【14︰46】ATMX除美團點評 （03690） 跌0.3%外，其餘全數轉升。
【14︰21】港股升幅擴大至近50點，報24803點。
【13︰59】內銀造好，建行 （00939） 午後進一步向上，升逾3%；工行 （01398） 升近3%；中行 （03988） 升近2%；農行 （01288） 升1%。單是建、工、中行3股，已貢獻大市近95點。
【13︰58】中國汽車新零售 （00526） 飈升逾9成，高見0.178元，成交2004萬元。
【13︰29】港股午後轉升，恒生指數升5點，報24759點。
【13︰08】中電信 （00728） 績後跌逾5%，低見2.43元。
【13︰06】報道指螞蟻集團估值提高至最多4610億美元，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，於300元水平爭持。
【螞蟻上市】IFR：螞蟻集團估值升至3800至4610億美元
【13︰01】港股午後初段跌約65點，報24688點。
【12︰20】中電信 （00728） 首3季純利升1.7%至187億元人民幣。
【12︰00】恒指中午收報24699點，跌55點。內銀股逆市造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾2%。金沙 （01928） 績後升近半成，聯通 （00762） 績後回吐近一成。
【11︰45】港股中午收市前跌約50點，報24703點。
【11︰41】ATMX 4股中，小米 （01810） 率先倒升，報22.45元，升0.2%。
【11︰36】上證半日跌0.8%；深證跌0.9%；創業板指近跌1.4%。
【11︰19】內銀股、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 撐市，港股跌不足10點。
【11︰06】比亞迪 （01211） 破頂高見144.6元，最新報143.5元，升近2.9%。
【11︰04】恒指最新跌約足30點，報24723點。
【11︰01】比亞迪 （01211） 今早一度下跌，最新回升逾2%，高見143元。
【10︰53】金沙 （01928） 升近4.5%，高見29.25元，為升幅最大藍籌股。
【10︰53】聯通 （00762） 跌幅擴大至1成，低見5.38元；中電信 （00728） 跌6.5%；中移動 （00941） 跌2.6%。
【10︰44】港股跌幅進一步收窄，大市跌約60點，報24694點。
【10︰41】恒大汽車 （00708） 逆市升1.5%；中國恒大 （03333） 升近3%。
【10︰36】內銀股又發力，建行 （00939） 升2.1%；工行 （01398） 升近2%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 暫無升跌。招行 （03968） 升0.9%；交行 （03328） 升0.5%。
【10︰32】植華集團 （01842） 今早續升4成，高見0.46元。
【10︰30】大市跌幅收窄至約110點，報24643點。
【10︰25】中國有贊 （08083） 跌近一成，低見1.8元，成交1.9億元。
【10︰18】港股跌幅擴大至近200點，恒生指數跌194點，報24560點。
【10︰10】新經濟股向下，騰訊 （00700） 跌近2%，低見555元；阿里巴巴 （09988） 回落至300元以下水平，報297.8元跌0.7%；美團點評 （03690） 計劃發行7.5億美元2.125%優先票據，及12.5億美元3.05%優先票據，股價跌1.8%。
【10︰05】內銀股撐市，建行 （00939） 升1.6%；工行 （01398） 升1.7%；中行 （03988） 升1.2%；農行 （01288） 升0.4%。另外，招行 （03968） 升1.3%，破頂高見43.85元。
【10︰03】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，報31.15元。
【滙豐股價】滙豐銅獅封廂近300日今重光 CEO：史提芬、施迪尚須修復
【10︰01】比亞迪 （01211） 跌1.6%。比亞迪此前與日野自動車株式會社簽署戰略商業聯盟協議，擬合作開發純電動商用車 。比亞迪進一步公布，擬分別出資50%，在中國設立合資公司，開發純電動商用車及電動車零部件。
【比亞迪股價】比亞迪夥日野在華設合營持股各半 擬25年前推純電動商用車
【09︰59】金沙 （01928） 升幅擴大至近2.9%，見28.7元。
【09︰56】市傳百度年內將完成在香港第二上市，惟港交所 （00388） 跌逾1%，低見365.6元。
【09︰52】國泰 （00293） 股價回吐逾3%，低見5.6元。運房局表示，國泰港龍停飛需交還航權。
【國泰重組】運房局：國泰港龍停飛需交還航權 知悉國泰有意再申請
【09︰45】滙豐 （00005） 銅獅完成首階段修復工作，今日解封，滙豐暫時逆市靠穩，報31.05元無升跌。
【09︰38】第一服務 （02107） 今日首日掛牌，股價開報2元，較招股價低近17%，1手帳面蝕1000元。
【09︰34】部分內銀股逆市向好，建行 （00939） 升近0.4%；工行 （01398） 升0.2%。
【09︰33】港股早段跌逾百點，恒生指數跌141點，報24612點。
【09︰32】聯通 （00792） 跌近6%，低見5.62元。聯通首三季收入按年升3.8%至2,254億元人民幣，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）按年升0.8%至737億元人民幣，純利按年增1成至108億元人民幣。
【09︰31】ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌1%；美團點評 （03690） 跌1.1%；小米 （01810） 跌1.1%。
【螞蟻IPO】阿里巴巴參與螞蟻集團戰略配售 認購7.3億股A股
【09︰29】維達 （03331） 股價低開近一成，開報24.4元，成交732萬元。
【09︰27】內地股市向下，上證跌近0.3%，深證跌近0.4%，創業板指跌0.5%。
【09︰24】滙豐 （00005） 低開近0.5%；中移動 （00941） 跌1.2%；港交所 （00388） 跌0.05%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；友邦 （01299） 逆市升近0.8%。
【滙豐股價】滙豐頹勢現曙光？ 劉曉明點名滙豐：中國為國際企業創更多機會
【09︰22】恒生指數開報24696點，低開58點。藥明生物 （02269） 、友邦 （01299） 逆市高開0.7%；金沙中國 （01928） 績後升0.9%。
【09︰15】人民幣中間價報6.6556，上調225點子。
【09︰13】即月期指開報24608點，低開32點。
【09︰04】人行今日進行500億元人民幣7天期逆回購操作，另有500億元人民幣逆回購到期。
【08︰59】藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 今日起招股，每股發售價20至23.8元，一手500股入場費12020元。
【新股IPO】藥明巨諾周四招股、入場費12020元 採用完全電子化申請程式
【08︰55】維達 （03331） 第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。毛利增加17.6%至14.14億元。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。
【08︰40】恒指黑期跌152點，報24589點；道指期貨跌154點，報27980點。
【08︰15】金沙中國 （01928） 公布第3季業績，按年由盈轉虧，淨虧損5.62億美元，去年同期為淨收入4.54億美元。淨收益總額按年減少92.1%至1.67億美元。
【07︰45】河北省地方鐵路營運商滄港鐵路 （02169） 每股0.95元定價，超額認購11倍，1手中籤率6.5%，抽20手（80,000股）穩中1手。
【新股IPO】滄港鐵路超額認購11倍 1手中籤率6.5%（附分配結果）
【07︰30】金管局美股收市後披露再入市承接7億美元沽盤，向市場注資54.25億港元。香港銀行體系結餘將增加至3728.55億港元。
【港滙強方】金管局今晨注資54.25億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄
【07︰30】道指收報28210點，跌97點；標指收報3435點，跌7點；納指收報11484點，跌31點。
港股ADR收報24679點，跌75點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報30.82元，跌0.23元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報564.94元，跌1.56元或近0.3%。恒指夜期收報24719點，升79點，低水35點，成交17848張。
【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情
責任編輯︰梁浩碩