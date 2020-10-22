道指跌97點港股ADR跌75點　紐約期油跌4%

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道指跌97點
美股反覆回軟，美國新一輪刺激經濟措施談判未見實質進展，道指收報28210點，跌97點；標指收報3435點，跌7點；納指收報11484點，跌31點。
港股ADR跌75點
港股ADR收報24679點，跌75點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報30.82元，跌0.23元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報564.94元，跌1.56元或近0.3%。恒指夜期收報24719點，升79點，低水35點，成交17848張。
紐約期油跌4%
原油價格下挫，美國上周汽油庫存意外增加近190萬桶，加上市場憂慮新冠肺炎疫情削弱原油需求，紐約期油收報40.03美元，跌1.67美元或4%。布蘭特期油收報41.73美元，跌1.43美元或3.3%。
美滙指數跌近0.5%
市場繼續關注刺激措施的談判進展，美滙指數下跌，報92.62，跌近0.5%。歐元兌美元報1.1858；美元兌日圓報104.63。
美國10年期債息報0.82厘。
紐約期金升0.7%
美元下跌，金價續升，紐約期金收報1929.5美元，升14.1美元或0.7%，現貨金報1922美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情