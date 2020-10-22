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【美股收市】 紓困方案拉鋸 道指跌97點　美滙下試兩年低

即市財經 04:09 2020/10/22

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美國新一輪紓困方案談判仍未見實質進展，美股三大指數反覆回軟，美滙下試兩年低。
道指收報28210點，跌97點；標指收報3435點，跌7點；納指收報11484點，跌31點。

聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告，表示近期經濟有輕度至溫和 (slight to modest)增長，顯示復甦尚未加速，大部分地區的就業情況保持低增長，前景未明朗。
市場觀望紓困方案最新談判進展，民主黨的眾議院議長佩洛西表示，將持續就新的折衷方案進行談判。白宮幕僚長梅多斯表示，正與佩洛西努力，以期敲定一份「合理」的財政刺激計劃協議，但坦言談判過程仍然存在大量分歧。
目前談判仍存在變數，高盛認為，雙方未能解決最大的分歧，估計難以在短期內有好消息。即使有協議，共和黨控制的參議院由於存在分歧，可能無法趕及在大選前通過方案。
焦點科技股陸續公布業績，Netflix（美︰NFLX）上季付費用戶增長220萬戶，少過預期，拖累股價跌6.9%；而即時通訊程式Snap盈利勝預期，刺激其股價收市急升28.3%，報36.5美元。
美滙指數曾跌0.6%，低見92.47，下試兩年低位。美元走軟推動金價上漲，紐約黃金期貨漲14.1美元，收報1,929.50美元，創9月18日以來的最高收盤價。

美國原油供應量降幅小於預期，加上市場擔心疫情造成經濟關閉、進而削弱能源需求，紐約期油收跌4%，收報40.03美元，創一周新低。

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責任編輯：柯志宏

Snap（美：SNAP） 網飛（Netflix，美：NFLX） 美股 佩洛西 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美滙 白宮

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【美股市況】紓困法案談判陷膠着　道指收市跌97點　Netflix挫逾7%（不斷更新）

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