【iPhone 12實測】iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱　一度盛傳 Touch ID 回歸係點解？

▲ 5G版iPhone 12面世之後，一度因盛傳Touch ID回歸iPhone 12，香港版iPhone 12、iPhone 12 Pro真身究竟如何？

蘋果（Apple）的5G手機iPhone 12系列登場後，坊間曾一度因為在iPhone 12機側看到疑似是Touch ID的位置，盛傳Touch ID回歸iPhone 12，真相究竟是甚麼？

事實上，果迷在iPhone 12發佈會中看到機側疑似TouchID的位置，就是mmWave毫米波的接收裝置。惟香港版iPhone 12、iPhone 12 Pro機身均未見有該疑似Touch ID、mmWave毫米波接收裝置。

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記者率先開箱首批開賣的iPhone 12及iPhone 12 Pro，並在中環、鰂魚涌、北角、青衣以相同網絡供應商的5G（左）與LTE的網速作對比，多次測試明顯是使用5G網絡的iPhone 12 Pro平均比較快，比使用LTE的下載速度快超過3倍。

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其中在晚間時分的網速測試，下載速度最高可達306Mbps，比LTE快多接近10倍。試在YouTube睇4K片十分順暢，在Netflix下載約23分鐘的影片僅花數秒。

雖然透過 mmWave 技術，還可以可達到每秒4Gb的速度。不過目前只有美國版的 5G 頻寬支援，今次在香港版的機身上未有出現，證實僅支援Sub-6 5G網絡。

由於香港的5G 網絡供應商主要採用 Sub-6GHz 頻譜，所以港版 iPhone 12 是否支援 mmWave 技術對日常使用的影響並不大。

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記者：張寶燕、曾曉汶