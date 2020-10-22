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【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房

股樓投資 09:00 2020/10/22

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新世界（00017）旗下大圍站新盤柏傲莊熱賣，成20年來收票最多的新盤，最新推出的一批單位折實平均呎價已達2.1萬元水平，306平方呎的1房單位，最平單位樓價折實後也要693萬元。不少買家轉投二手市場尋找心頭好，位於元朗公庵路68號、同為新世界發展的溱柏，樓齡只有5年左右，日前錄得換樓客入市該盤4房單位個案，樓價僅960萬元，呎價只是1萬頭。

美聯物業高級分區營業經理徐君寶表示，二手市況向好，有換樓客趁機換貨，該行剛促成一宗元朗溱柏二手成交，成交單位為溱柏2座中層D室，4房套連工人套間隔，向南享開揚山景，實用面積約952平方呎。

【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地，了解按【下一頁


徐君寶稱，原業主開價約960萬元放盤僅2星期，隨即吸引區內換樓客興趣，客人心儀上址間隔實用，加上景觀不俗，適合一家居住，故考慮不久即決定承接。雙方零議價下促成交易，折合實用呎價約10,084元。資料顯示，原業主於2014年11月以約899.7萬元購入上址，轉手帳面獲利約60.3萬元，期間物業升值約6.7%。

現時元朗市中心一帶屋苑如YOHO town的實用面積685平方呎3房單位，叫價動輒達1,000萬元，反觀以上實用面積952平方呎的4房單位，成交價只是960萬元，可見市中心3房樓價已足夠購入溱柏的4房單位。

【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾，了解按【下一頁


當然，溱柏樓價較低水也有其原因，皆因屋苑位置較遠離市中心，但屋苑設有接駁巴士，乘車前往西鐵朗屏站需時10餘分鐘。而屋苑設有名為The Green Atrium的小型商場，設有高檔超級市場、便利店、有機產品商店、中式酒樓及西式食肆等多家商店進駐營業。溱柏也設有名為Timber House的雙子式會所名，面積約48,000平方呎，設有不同設施包括：兩個戶外泳池、一個室內恆溫泳池、兩個兒童池、水療按摩池及兒童天地等，生活消閒配套也不俗。

【低價沽貨】業主趕移民翹翠峰810萬沽 低市價近6% 呎價唔使1萬蚊，了解按【下一頁

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記者：陳詠妍
放盤 二手市場 元朗 柏傲莊 溱柏 Yoho Town
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