【美國經濟】高盛︰新一輪紓困法案難於大選前通過國會

▲ 美國新一輪紓困法案至今仍未見實際進展。

市場正期待美國新一輪紓困法案盡快出台，然而高盛最新報告認為，在當前情況下，即使民主黨與白宮達成了協議，美國國會在11月3日大選之前通過經濟刺激方案的可能性很小。民主黨眾議院議長佩洛西早前表示，談判進展良好即將達成協議。

高盛經濟學家Alec Phillips在報告中指出，兩黨在一些最重要的問題上的分歧仍未解決，而且協議似乎還遠未達成。由於分歧大及時間太短，佩洛西和財長姆欽似乎不太可能在大選之前達成協議。

更重要的是，即使原則上在未來幾天宣布一項協議，也不太可能在選舉日之前通過。

距離美國大選已不到兩週時間，美國兩黨談判代表在諸如援助州政府和保護企業責任等關鍵問題上陷入僵局。

Phillips指出，談判雙方在一些較小的領域中取得了進展，例如新冠病毒檢測和病毒感染者的接觸者追踪。但他表示，在對企業的援助和保護等議題上，雙方仍然存在爭議，沒有跡象表明這些分歧已經收窄。

他補充指，如果大選之前沒有通過任何法案，那麼大選的結果將決定最終的援助方案是什麼樣的。如果特朗普在大選中連任，目前的議案很可能獲得通過。

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編輯︰侯景成