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【世界經濟論壇】未來5年被機械人取代的10種工作　會計師、客戶服務都有份？

環球政經 00:17 2020/10/22

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世界經濟論壇（World Economic Forum）周三（21日）發表報告，指出在2025年，全球將有一半工作由機械人擔任，這場機械人革命將取代8,500萬個工作崗位，不過同時也會創造約9,700萬個新的就業機會，而報告亦警告要提防新冠疫情對工人造成「雙重打擊」。

世界經濟論壇預計，到2025年，工作將在人和機器之間平均分配。電腦將負擔起數據處理、行政工作，以及白領和藍領工人日常手工工作等方面的大部分繁重工作。但在醫療護理、大數據及綠色經濟領域將出現更多工作機會。

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報告預期以下10個行業，有機會被機械人取代：

1. 數據輸入員；

2. 行政及執行秘書；

3. 會計、簿記（Bookkeeping）及計薪文員

4. 會計師及審計師

5. 裝配及工廠工人

6. 商業服務及行政經理

7. 客戶諮詢及客戶服務員

8. 事務經理

9. 技工及機器維修員

10.材料紀錄及倉務員

世界經濟論壇此次調查涵蓋了300家全球最大的公司，這些公司在全球範圍內共擁有近800萬的員工。逾半接受統計的僱主表示，希望加快公司中部分崗位的自動化進程；43%的僱主表示，他們可能由於技術原因裁減崗位。

報告預期以下10個行業需求將會大幅增加：

1. 數據分析師及科學家

2. 人工智能及機器學習專家

3. 大數據專家

4. 數碼市務推廣及策略專家

5. 自動化進程專家

6. 業務發展專家

7. 數碼專型專家

8. 資訊保安分析員

9. 軟件及應用程式開發員

10.物聯網專家

報告指出，大量常規與傳統體力勞動崗位將受到衝擊，這將給低收入工人帶來巨大影響。很多體力勞動者可能需要接受新的技能培訓，以應對這種改變，而政府也需要思考，如何為這些被取代的勞動者提供更強的安全網。

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記者：李兆明

 

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