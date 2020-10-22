【iPhone 12 Pro 實測】iPhone 12系列鏡頭進化　實試三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）

▲ 到底iPhone 12系列的夜間攝力如何？就讓本報記者為你實測一下！

蘋果（Apple）全新5G智能手機iPhone 12系列日前已正式登場，iPhone 12及iPhone 12 Pro將在明（23日）日率先發貨。除了支援5G網絡外，是次iPhone 12系列最吸引的，莫過於其夜間拍攝效果。

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全新的iPhone 12及iPhone 12 Pro，雖然屏幕和機身大小一樣，但拍攝功能上就有明顯分別，最值得注意的，相信是iPhone 12 Pro比iPhone 12多了一個2倍光學變焦的遠攝鏡（52mm F2），並加入與今年的 iPad Pro 相同的光學雷達（LiDAR），令 AR 投射精準度更高，以及提升在低光場境下的對焦速度及精準度等，拍攝夜間模式照片更出色。

記者率先開箱實測，嘗試在夜間進行人像拍攝。對比iPhone 11 Pro，iPhone 12 Pro的夜間攝影效果更佳。iPhone 12 Pro在LiDAR感測器加持之下，在黑暗的環境下進行對焦拍攝亦十分快速、準確，試用人像模式 F4.5 的自然光、影樓燈光拍攝效果清晰。

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此外，今次iPhone 12的縮時攝影也加入了夜間模式。當iPhone感應到環境光線不足，屏幕就會閃動一下，並變成慢動作。而進入夜間模式後，會拍攝到更多光軌及殘影，對於熱愛拍攝道路光軌的人士，絕對是不錯的選擇。不過記者實測時，發現要啟動夜間模式並不容易，必須要找到一個光線較暗的地方、手也要夠平穩，才能拍攝到一張光軌圖片。

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值得一提的是，是次iPhone 12系列拍片更新增Dolby Vision功能，開啟Dolby Vision後，影片顏色的鮮艷對比度將會提高、線條也更加清晰，在黑暗中顯得更加明顯。不過用家應注意，iPhone12的Dolby Vision最高僅支援4K 30 fps，而iPhone 12 Pro最高則可支援4K 60 fps。

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總括而言，iPhone 12 Pro在拍攝功能上與iPhone 11 Pro和iPhone 12相比，相信會更為優勝。記者認為若熱愛使用夜間模式拍攝、或有意「轉會」的Android手機用戶，不妨把iPhone 12列入考慮名單。

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記者：曾曉汶、張寶燕